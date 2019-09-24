Kadın hentbolcular Avrupa elemelerinde sahne alacak

Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

24.09.2019 09:06
Kadın hentbolcular Avrupa elemelerinde sahne alacak

Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Amiens kentindeki müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hollandalı hakem çifti William Weijmans-Rick Wolbertus yönetecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın grubunda Fransa'nın yanı sıra Hırvatistan ve İzlanda yer alıyor.

Milliler, gruptaki ikinci maçında ise 29 Eylül Pazar günü Eskişehir'de Hırvatistan'ı konuk edecek.

Kaynak: AA
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