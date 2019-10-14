Kadın Hentbol takımından galibiyet

14.10.2019 11:17

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı, Süper Lig'in ikinci hafta maçında deplasmanda Üsküdar Belediyesi'ni 20-28 yendi. Paşanın Meleklerinden Cansu Akalın 7 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.



Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne kendi evinde Mardin Büyükşehir Belediyesi galibiyetiyle başlayan Paşanan Melekleri, ligin ikinci haftasını da kayıpsız atlattı. Deplasmanda Üsküdar Belediyesi Spor Kulübüyle karşılaşan Paşanın Melekleri, maçı 20-28 kazandı. Çamlıca Spor Salonu'nda oynan karşılaşmayı Mesut Ateş ve Kürşat Kef hakem ikilisi yönetirken Paşanın Melekleri ilk yarıyı 11-13 önde kapattı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte maça ağırlığını koyan Paşanın Melekleri, Cansu Akalın'ın art arda bulduğu sayılarla farkı arttırdı. Cansu, 7 sayıyla takımın en skorer ismi olurken kaptan Diğdem Hoşgör, Dönegül Bozdoğan, Kübra Sarıkaya ve Edanur Kılıç'ta 4 sayı kaydetti. Paşanın Melekleri bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Paşanın Melekleri ligin 3'üncü haftasında kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayacak. Karşılaşma, 19 Ekim Cumartesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA