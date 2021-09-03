KADIN HENTBOL TAKIMIMIZ TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Türkiye Hentbol Federasyonu 2021-2022 Sezonunda Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Kırşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımımız transfer çalışmalarına başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu 2021-2022 Sezonunda Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Kırşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımımız transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak kulübümüz sporcularından Esra Gözüm, Gökçe Güney ve Nazlıcan Özdemir ile sözleşme yenilendi. Belediye Başkan Yardımcımız Osman Uçar'ın makamında yapılan imza töreninde konuşan Başkan Yardımcımız Osman Uçar 9 ay gibi kısa bir sürede kurulan ve amatörden başlayıp önce 2. Lig, ardından da 1. Lig'e çıkan Kadın Hentbol Takımımızın hedefinin Süper Lig olduğunu ve Kırşehir halkının desteklerini beklediklerini belirtti.

Kaynak: Habermetre