Kadın hasta hemşireyi darbedip, saçlarını yoldu (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın hasta hemşireyi darbedip, saçlarını yoldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Kadın hasta hemşireyi darbedip, saçlarını yoldu (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDIGaziantep'te hemşire Nurcan Kütük'ü darbedip, saçlarını yolan Necla Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Gaziantep'te hemşire Nurcan Kütük'ü darbedip, saçlarını yolan Necla Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necla Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09.09.2021 tarihinde Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanı hemşire ile kadın hasta arasında meydana gelen kavga olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheli N.Y., bakıma muhtaç yatalak bir çocuğunun olması gözetilerek adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır."


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri
ŞİŞLİ'DE KADIN BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN BÖYLE KAÇIRILDI

ŞİŞLİ'DE KADIN BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN BÖYLE KAÇIRILDI
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Haluk Levent
Spor Marcao Fatih Terim Lionel Messi Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şenol Güneş Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadın hasta hemşireyi darbedip, saçlarını yoldu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 21:05:53. #1.17#