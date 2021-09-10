Kadın hasta hemşireyi darbedip, saçlarını yoldu (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Gaziantep'te hemşire Nurcan Kütük'ü darbedip, saçlarını yolan Necla Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necla Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"09.09.2021 tarihinde Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanı hemşire ile kadın hasta arasında meydana gelen kavga olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheli N.Y., bakıma muhtaç yatalak bir çocuğunun olması gözetilerek adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır."