Kadın hakları mücadelesi Bornova'da anlatıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Duygu Bölük'ün moderatörlük yaptığı panelde, Psikiyatrist Yazar Uzman Dr. Arzu Erkan Yüce, Avukat Uluğ İlve Yücesoy, Akademisyen Aysun Gezen deneyimlerini paylaşarak kadın hakları mücadelesini anlattı.

Paneli Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ , CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Bornova Belediyesi eski Başkanı Sırrı Aydoğan, Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi Başkanı Doğan Aygen de izledi. Bornova Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Bahar Gürsul panelin başında bir konuşma yaparak, "Sömürüsüz, şiddetsiz, ezme ve ezilme ilişkisinin olmadığı bir dünya düzeni diliyorum" dedi. Panelin moderatörlüğünü yapan CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Duygu Bölük, her kadının emekçi olduğunu söyleyerek, "Emekçi olmayan kadın yoktur. Kadınlar insanlık tarihi boyunca haklarının mücadelesini vermiştir. Ancak görüyoruz ki kadınların yaşadıkları mağduriyetler hep artmıştır. Diliyoruz ki kadınlar sömürülmesin, hakları gasp edilmesin ne haksızlığa ne de şiddete maruz kalmasın" dedi.

Etkinliğin sonunda Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, panelistlere çiçek takdim ederek verdikleri bilgiler için teşekkür eden Başkan İduğ, "Kadın ve erkeklerin eşit, sömürüsüz bir dünyada yaşaması adına verilen mücadelede biz de üzerimize düşeni aralıksız bir şekilde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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