Kadın hakları için müzede seyirci karşısında soyunmaya izin çıkmadı
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Kadın hakları için müzede seyirci karşısında soyunmaya izin çıkmadı

Kırgızistan'da sanat sergisi kapsamında bir kadının ziyaretçiler karşısında kıyafetlerini çıkarması hükümet tarafından yasaklandı

03.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:58
Kadın hakları için müzede seyirci karşısında soyunmaya izin çıkmadı

'da sanat sergisi kapsamında bir kadının ziyaretçiler karşısında kıyafetlerini çıkarması tarafından yasaklandı. Serginin yapıldığı müzenin direktörü gelen ölüm tehditlerinin ardından istifa etti.


Kadın haklarına adanmış sergideki bazı enstalasyonlar provokatif oldukları gerekçesiyle yasaklandı. Bunlardan biri olan Danimarkalı sanatçı Julie Savory'nın soyunmasına da izin verilmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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