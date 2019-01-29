Kadın Güvenlik Korucuları Mardin'i Gezdi

MARDİN (AA) – Tunceli'de görev yapan kadın güvenlik korucuları Mardin'e geldi.

Mardin ve Tunceli valiliklerince düzenlenen program kapsamında şehre gelen 30 kadın korucu ve ailesi, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir eşliğinde kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Başkan Kandemir yaptığı açıklamada, Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın destekleriyle terörle mücadelede yoğun çaba gösteren kadın koruculara moral amaçlı gezi düzenlendiğini belirterek, "Şehrimizin tarihi mekanlarını gezme imkanı bularak, moral depoladılar. Programa destek sunan valililerimize ve komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kadın korucular da geziye katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA