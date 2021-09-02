Kadın güreşçiler Romanya'da mindere çıkacak
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Kadın güreşçiler Romanya'da mindere çıkacak

Kadın güreşçiler Romanya'da mindere çıkacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Kadın Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Ion Cornianu ve Ladislau Simon Turnuvası'nda mücadele edecek.

Kadın Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Ion Cornianu ve Ladislau Simon Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak turnuvaya katılacak milli takım kafilesi, Romanya'ya gitti.

Türkiye'yi, 5 Eylül'de sona erecek organizasyonda temsil edecek kadın güreşçiler şöyle:

50 kilo: Aynur Erge, Zehra Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil, Sıla Aykul

55 kilo: Esra Pul, Eda Tekin, Melda Dernekçi

57 kilo: Elvira Kamaloğlu

59 kilo: Elif Yanık, Ebru Dağbaşı

62 kilo: Merve Karadeniz, Yağmur Çakmak

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Nazar Batır, Vahide Nur Gök

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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