Kadın güreşçiler Romanya'da mindere çıkacak
Kadın Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Ion Cornianu ve Ladislau Simon Turnuvası'nda mücadele edecek.
Kadın Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Ion Cornianu ve Ladislau Simon Turnuvası'nda mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak turnuvaya katılacak milli takım kafilesi, Romanya'ya gitti.
Türkiye'yi, 5 Eylül'de sona erecek organizasyonda temsil edecek kadın güreşçiler şöyle:
50 kilo: Aynur Erge, Zehra Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil, Sıla Aykul
55 kilo: Esra Pul, Eda Tekin, Melda Dernekçi
57 kilo: Elvira Kamaloğlu
59 kilo: Elif Yanık, Ebru Dağbaşı
62 kilo: Merve Karadeniz, Yağmur Çakmak
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Nazar Batır, Vahide Nur Gök
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar