Kadın güreşçiler Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda üçüncü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kadın güreşçiler Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

16.12.2020 23:58 | Son Güncelleme: 17.12.2020 00:03
Kadın güreşçiler Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda kadınlar müsabakaları sona ererken, kadın güreş milli takımı üçüncü oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda kadınlar müsabakaları sona ererken, kadın güreş milli takımı üçüncü oldu.  

Milli takım, dün Buse Tosun bugün de Yasemin Adar ile gümüş, Mehlika Öztürk ile bronz madalya kazandı.

YASEMİN ADAR'DAN GÜMÜŞ MADALYAAvrupa ve Dünya şampiyonu Yasemin Adar, Dünya Şampiyonu Kanadalı Erica Wiebe'yi tuşla yenerek yükseldiği finalde Dünya Şampiyonu Alman Aline Rotter Focken'e yenilince gümüş madalyada kaldı.MEHLİKA ÖZTÜRK BRONZ MADALYA KAZANDI

57 kg'da Mehlika Öztürk, İtalyan Arianna Carieri'yı 5-0 öndeyken kafakolla tuş yapıp yendi ve bronz madalya kazandı. 59 kg'da  Elif Yanık Ukraynalı Katarzyna Zelenyhk'ye, 65 kg'da Aslı Demir ise Azerbaycanlı Elis Manolova'ya 4-0 yenilip 5'incisi oldu. Dün de Buse Tosun, gümüş madalya kazanırken Evin Demirhan ve Zeynep Yetgil 5'inci oldular. Böylelikle Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya ve Ukrayna'nın ardından takım halinde 3'üncü oldu. Dünya Kupasında grekoromen stilde, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 4 madalya, kadınlarda ise  2 gümüş, 1 bronz, 3 madalya kazandı. Şu ana kadar milli takım toplam 7 madalyanın sahibi oldu. Bireysel Dünya kupasında heyecan serbest stilde yarın ve cuma günü yapılacak olan müsabakalarla sona erecek.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Güreş'te Bireysel Dünya Kupası'nda 2 madalya
Son dakika haberleri: Güreş'te Bireysel Dünya Kupası'nda 2 madalya
Millilerden Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda grekoromen stilde 4 madalya
Millilerden Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda grekoromen stilde 4 madalya
Güreşte dünya kupası heyecanı başladı
Güreşte dünya kupası heyecanı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Emre Belözoğlu Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadın güreşçiler Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda üçüncü oldu | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 00:03:09. #1.14#
title