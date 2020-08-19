Kadın güreşçiler adlarını spor tarihine yazdırmak için mindere çıkacak Kadın Güreş Milli Takımı sporcuları Buse Tosun ve Evin Demirhan, minderde Türk kadının gücünü dünyaya göstermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kadın Güreş Milli Takımı sporcuları Buse Tosun ve Evin Demirhan, minderde Türk kadının gücünü dünyaya göstermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bolu'nun Aladağ bölgesindeki Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımı'nda yer alan Tosun ve Demirhan, günde çift antrenman yaparak 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık çalışması yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında minderden uzak kalan milli güreşçiler, kondisyonlarını yükseltmek için kampta yaklaşık 15 gün boyunca güç depoladı.

Yoğun bir çalışma temposu içinde olan ve bir an önce mindere çıkarak rakipleriyle karşı karşıya gelmek isteyen milli güreşçiler, kariyerlerine yeni madalyalar katmak için ter döküyor.

Evin Demirhan: "Kadın isterse her şeyi yapar"

Milli güreşçi Evin Demirhan, AA muhabirine, pandemi nedeniyle ertelenen Dünya Şampiyonası'nın aralık ayında yapılmasının planlandığı, bu müsabakaya katılmak için çalıştıklarını söyledi.

İlk hedeflerinin Dünya Şampiyonası olduğunu belirten Demirhan, "Çalışmalarımız büyük heyecan ve istekle devam ediyor. İnşallah pandemi süreci bir an önce biter ve maçlarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Kampta henüz mindere çıkmadık. Tabii ki biz de kendi açımdan önlemlerimizi aldık. Antrenman sırasında ve sonrasında da önlemlerimize çok dikkat ediyoruz. Genellikle kondisyon antrenmanları önem verdik." şeklinde konuştu.

Demirhan, 2009 yılına başladığı güreşte uluslararası alanda birçok madalya kazandığını dile getirerek, "Bundan sonraki hedefim; olimpiyatlar. İnşallah olimpiyatlar 2021'de gerçekleşirse orada kadın güreşi olarak ilk madalyamızı alırız." dedi.

Türkiye'de, ata sporu olarak bilenen ve daha çok erkeklerin ön planda olduğu güreşte kadınların da büyük başarılar elde ettiğini anlatan Demirhan, "2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra kadın güreşçi olarak çok büyük bir çıkış yakaladık. Başarılarımızla 'Güreş erkek sporudur' algısını yıktığımızı düşünüyorum. Kadın isterse her şeyi yapar." ifadelerini kullandı.

Buse Tosun: "Olimpiyatlarda ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz"

Mili güreşçi Buse Tosun da kadın güreşçiler olarak birçok ilke imza attıklarını belirterek, "Gençler, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde tek hedefimiz var; o da olimpiyatlar. Olimpiyatlarda ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Tosun, koronavirüs salgınından etkilendiklerini ve antrenmanlara bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını dile getirerek, "Normalde kamplarımız kalabalık oluyor ama pandemi nedeniyle sayımızı düşürerek kampımıza devam ediyoruz. Zaten bütün önlemlerimiz alınıyor. Kampta mindere çıkmadık. Genellikle ağırlık çalışıyoruz." yorumunda bulundu.

Yeni başarılara imza atmak istediğini vurgulayan Tosun, "Hedefim olimpiyat madalyası alarak Türk kadını adına güreş tarihine geçmek. Bir kadın olarak güreş yapmak gerçekten çok zor. Farklı tepkiler oluyor 'kadından güreşçi mi olur?' gibi... Elde ettiğimiz başarılarla insanlara cevabımızı verdiğimizi düşünüyorum. Kadın güreş de yapar her şeyi de yapar. Başarı olduktan sonra kadın her işi yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA