Kadın Güreş Milli Takımı Ukrayna'da kamp yapıyor

Kadın Güreş Milli Takımı, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları elemeleri kapsamında hazırlıklarını Ukrayna'da sürdürüyor.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli güreşçiler Ukrayna, Azerbaycan, İsveç, Macaristan, Moldova, Romanya, Yunanistan, Özbekistan, Belarus, Bulgaristan, Litvanya, İspanya ve Norveç takımlarıyla ortak kamp yapıyor.

11 Şubat tarihinde başlayan kamp 1 Mart'ta sona erecek. Milli güreşçiler ayrıca Ukrayna'da 25 Şubat-1 Mart tarihlerinde turnuvada boy gösterecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, kampta 14 ülke güreş milli takımıyla birlikte kamp yaptıklarını söyledi.

Bu tip kampların rakipleri tanımak açısından önemli olduğunu anlatan Kahraman, "Burada kampta bulunan tüm güreşçilere Kovid-19 testleri yapıldı. Ortam son derece sağlıklı ve güvenli. Güreşçilerimizin performansları da bizleri memnun ediyor. Buradaki kampımız çerçevesinde 25 Şubat'ta önemli bir turnuvaya katılacağız. Tabi hedefimiz önce olimpiyat elemelerinde ardında da Tokyo olimpiyatlarında başarılı olmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı