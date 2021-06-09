Kadın Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020 hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi
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Kadın Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020 hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi

Kadın Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020 hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

Kadın Güreş Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

Kadın Güreş Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Efrahim Kahraman gözetiminde çalışmalara başlayan kadın milli güreşçiler Evin Demirhan ve Yasemin Adar, günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Vali Ahmet Ümit ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara da kampı ziyaret ederek sporculara çiçek verdi, baklava ikram etti.

Çalışmalar hakkında Kahraman'dan bilgi alan Ümit, güreşçilere 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarı diledi.

Vali Ümit, yaptığı açıklamada, "Amacımız, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eden milli sporcularımızın Bolu'da en iyi imkanlarla hazırlanmalarını sağlamaktır. Bolu, havası ve doğasıyla spor takımlarına çok iyi geliyor. İlimizde kamp yapan sporcular ve takımlar, gittikleri turnuvalardan madalya ve başarılarla dönünce bizler de onları Bolu'da misafir etmekten daha büyük onur duyuyoruz. Aladağ Kamp Eğitim Merkezi de önemli tesislerimizden birisi." diye konuştu.

Güreş sporunun Türkiye için önemine de değinen Vali Ümit, şöyle devam etti:

"Halkımızın güreş sporuna bakışı çok daha farklı çünkü güreş ata sporumuz. Sizler de burada, bu topraklarda kamp yaparak bu olumlu etkileri müsabakalara yansıtacak ve bayrağımızı Tokyo'da göndere çektirerek, hep birlikte gururla İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Bolu, güreşçilerimizin de evidir ve başarıların başlangıç noktalarındandır."

Vali Ümit, daha sonra tesiste incelemelerde bulunarak Çilkara'dan bilgi aldı.

Kadın Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020 hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi
Kadın Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020 hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi
Kadın Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020 hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi
Kadın Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020 hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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