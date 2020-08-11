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Kadın Güreş Milli Takımı dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından dünya şampiyonasına hazırlanan Kadın Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonası için güç depoluyor.

Kadın Güreş Milli Takımı dünya şampiyonasına hazırlanıyor
11.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:52

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından dünya şampiyonasına hazırlanan Kadın Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonası için güç depoluyor.

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından, Kadın Güreş Milli Takımı Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde yeniden çalışmalarına başladı. Günde çift antrenmanla önümüzdeki aylarda yapılacak olan dünya şampiyonasına hazırlanan sporcular, korona virüs nedeniyle fizik ve kuvvet antrenmanlarıyla güç depoluyor. 5 Ağustos'ta ilk çalışmalarına başlayacak olan ve 18 sporcunun yer aldığı Kadın Güreş Milli Takımı 19 Ağustos'ta Bolu kampını sonlandıracak.

"Dünya şampiyonalarına hazırlanıyoruz"

Bolu kampının pandemiden sonra 3'üncü kamp olduğunu ve sporcularla dünya şampiyonalarına hazırlandıklarını belirten Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, "Kampımız 5-19 Ağustos arasında iki hafta sürecek. Bu kamptan önce birinci kampımız pandemi sürecinden sonra Edirne'deydi. Ondan sonra ikinci kampımız Niğde'de oldu. Şu an pandemiden sonra 3'üncü kampımız. Ekim ayına kadar bütün müsabakalar iptal oldu. Bizim buradaki grubumuz U23 ve A Takımı olduğundan dolayı Kasım ayında U23'ün dünya şampiyonası var. Aralık'ta da büyükler dünya şampiyonası var. Biz oralara hazırlanıyoruz. Net bir şekilde tarih olmadığından dolayı bizim buradaki çalışmalarımız şu anda sporcuyu bir seviyede tutmak, performansı bir seviyede tutmak. Gayet de güzel gidiyor. İnşallah bu şekilde sakatlık, hastalık olmadan atlatırız" şeklinde konuştu.

"Olimpiyat madalyası alarak yine tarih yazmak istiyoruz"

Hedeflerinin büyük olduğunu ifade eden Kahraman, "Şu anda kampımızda 18 sporcu var. Bunlar olimpiyata hazırlanan sporcularımız. 2020 olimpiyatları 2021'e ertelendi. Bizim takımımızda gerçekten çok başarılı sporcularımız var. Avrupa ve dünya şampiyonlarımız mevcut. Kadın güreşinde tarih üzerine tarih yazan bir takımımız var. Ekibimiz de çok uyumlu. Hedefimiz büyük. Türk milleti bizden başarı bekliyor. Biz de bunun farkındayız. Biz üst üste 2 defa takım halinde Avrupa 3'üncüsü olan bir takımız. Olimpiyat madalyası alarak yine tarih yazmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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