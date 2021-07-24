SPOR Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Kahraman: Tokyo'ya tarih yazmaya gidiyoruz
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SPOR Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Kahraman: Tokyo'ya tarih yazmaya gidiyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Kahraman: Tokyo'ya tarih yazmaya gidiyoruz"Takımımız çıkış içerisindeyken pandemi yaşandı"ANKARA, (DHA)- Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, yarın başlayacak Tokyo yolculuğu öncesinde, "İnşallah orada tarih yazacağız" dedi.

Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Kahraman: Tokyo'ya tarih yazmaya gidiyoruz

"Takımımız çıkış içerisindeyken pandemi yaşandı"

ANKARA, (DHA)- Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, yarın başlayacak Tokyo yolculuğu öncesinde, "İnşallah orada tarih yazacağız" dedi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, yarın Tokyo'ya hareket edecek.

Teknik direktör Efrahim Kahraman, yolculuk öncesinde açıklamalarda bulundu.

Son hazırlık kampının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Kahraman, "Hem Yasemin Adar hem de Evin Demirhan için yabancı partnerler kampımızda yer alıyor. Çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Olimpiyatlara 50 kiloda Evin Demirhan ve 76 kiloda Yasemin Adar ile katılıyoruz. Kadın güreşçilerimiz son yıllarda tarih yazdılar. Avrupa ve dünya şampiyonlarımız var. Tokyo'ya daha fazla kota ile gitmek isterdik ama olmadı. Biz olimpiyatlarda madalya kazanarak tarih yazmak istiyoruz. Rengi ise nasip. İnşallah altın olur" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMIZ ÇIKIŞ İÇERİSİNDEYKEN PANDEMİ YAŞANDI"

Pandemi nedeniyle olimpiyatların ertelenmesine de değinen Efrahim Kahraman, "Sadece bizi değil, tüm dünyayı etkiledi. Bizim açımızdan olumlu olmadı. Takımımız çıkış içerisindeyken pandemi yaşandı. Her şeye rağmen Tokyo'da tarih yazabileceğinizi düşünüyorum. Tüm sporcuların rüyası olimpiyattır. Herkes oraya hazırlanarak gidiyor. Biz de iyi hazırlanıyoruz. 83 milyonun arkamızda olduğunu biliyoruz. Tarih yazarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

SPOR Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Kahraman: Tokyo'ya tarih yazmaya gidiyoruz
SPOR Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Kahraman: Tokyo'ya tarih yazmaya gidiyoruz
SPOR Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Kahraman: Tokyo'ya tarih yazmaya gidiyoruz
SPOR Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Kahraman: Tokyo'ya tarih yazmaya gidiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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