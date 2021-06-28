Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman'ın babası Ramazan Kahraman vefat etti
Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesispor Antrenörü Efraim Kahraman'ın babası Ramazan Kahraman, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında vefat etti.
Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesispor Antrenörü Efraim Kahraman'ın babası Ramazan Kahraman, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında vefat etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, merhum Ramazan Kahraman'ın naaşının, Esentepe Sultan Selim Camisinde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından
Kayaşehir'de defnedileceği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak