Kadın Güreş Milli Takım Seçmeleri yapıldı

Kadın Güreş Milli Takım Seçmeleri, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, salgın tedbirleri çerçevesinde İstanbul'da bir otelde düzenlenen seçmelere 75 sporcu katıldı.

Otelde bulunan sporcular, hakemler, antrenörler ve görevlilere organizasyondan 48 saat önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Milli takım kadroları için kampa davet edilecek sporcuların tespitinin yapıldığını müsabakalarda büyük çekişme yaşandı.

10 sıklette gerçekleştirilen karşılaşmalar sonunda dereceye giren ve milli takıma davet edilme hakkını kazanan sporcular şunlar:

50 kilo: 1. Aynur Erge, 2. Funda Tükenmez, 3. Zehra Denizhan, Emine Çataloğlu

53 kilo: 1. Esra Pul, 2. Sıla Aykul, 3. Zozan Akar, Rahime Arı

55 kilo: 1. Eda Tekin, 2. Emine Çakmak, 3. Dilan Kaya, Elif Yılmaz

57 kilo: 1. Mehlika Öztürk, 2. Elvira Kamaloğlu, 3. Hatice Ece Tekin, Alev Toprak

59 kilo: 1. Elif Yanık, 2. Ebru Dağbaşı, 3. Ayşe Vatansever, Elmas Çelik

62 kilo: 1. Cansu Aksoy, 2. Derya Bayhan, 3. Merve Karadeniz, Sevda Sarıgül

65 kilo: 1. Aslı Tuğcu, 2. Sude Berdan, 3. Yağmur Çakmak, Şule Kabak

68 kilo: 1. Nesrin Bas, 2. Aslı Demir, 3. Havva Duran, Seda Başgöl

72 kilo: 1. Kadriye Aksoy, 2. Merve Pul, 3. Beste Civelek Altuğ, Nazar Batır

76 kilo: 1. Ayşegül Özbeğe, 2. Melisa Sarıtaç, 3. Mehtap Gül Tekin, Meryem Yılmaz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar