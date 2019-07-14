"Kadın gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması sonuçlandı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen "Kadın gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.

Yarışmanın katılımcıları fotoraflarını Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Instagram hesabına fotoğraflarını gönderdi ve fotoğrafları kendi hesaplarında #kadingözüylekirkpinar etiketiyle paylaştı.

Jürinin çalışması sonucu, ilk 3'e giren eserler, mansiyona hak kazanan 3 eser, Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü özel ödülü kazanan eser ve sergileme hakkı alan 20 eser belirlendi.

Fotoğrafıyla birinci olan Nihal Döner fotoğraf makinesi, ikinci Elif Kürleyen cumhuriyet altını, üçüncü Arzu İbranoğlu yarım altın ve mansiyon kategorisinde Zeliha Demirci, Elif Kürleyen ve Serpil Eroğlu ise çeyrek altın ödülü kazandı.

Fotoğrafıyla Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü özel ödülü elde Filiz Kılıç Edirnekari tablo ve Edirne çini tabağı, sergileme alan 20 eserin sahibine de aynalı süpürge, mini kispet ve Edirne mis sabunu almaya hak kazandı.

Kaynak: AA