"Kadın gözüyle, kadına dair" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı
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"Kadın gözüyle, kadına dair" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

02.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:54

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "kadın gözüyle kadına dair" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "kadın gözüyle kadına dair" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü, Beyşehir Belediyesi ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi işbirliğiyle sanal ortamda gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına sadece kadınların, çalışmalarında yine kadın model kullandıkları eserlerle katılabildiğini anımsattı.

Büyükkafalı, şunları kaydetti:

"Yarışma sonunda jüri tarafından ödüle layık görülen isimler, birincilik derecesi elde eden Sema Mermertaş, ikincilik derecesi elde eden Berrin Aydın ve üçüncülük derecesi elde eden Ayla Ayyıldız oldu. Yarışmada Beyşehir Fotoğraf Kulübü özel ödülüne Emine Gedik'in eseri, Sille Sanat Sarayı özel ödülü ise Ayla Ayyıldız'ın çalışmasına layık görüldü. Yarışmada, 15 eser de sergilemeye layık bulundu. Yarışmanın ödül desteğini sağlayan kadın sponsorlarımıza, projeye katılan ve bir başka kadının yaşantısını fotoğraflayan tüm kadın fotoğrafçılarımıza, ön elemeleri için Beyşehir Fotoğraf Kulübü yönetici kadınlarımıza, değerlendirme sırasını belirleyen Fotoğraf Sanatçımız Reha Bilir'e, tüm destekleri ile Beyşehir Belediyesi'ne ve her şeyden önemlisi hayatımızda oldukları için tüm cennet kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yarışmanın ödül töreni ve ardından fotoğraf sergisinin açılışını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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