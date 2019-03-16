Kadın Gözüyle" Eğitime Destek Verdiler

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Kayseri Şubesi tarafından, "Kadın Gözüyle" adlı resim sergisi düzenlendi.

TEV'den yapılan açıklamaya göre, sergilenen resimlerin satışından elde edilecek gelir TEV bursiyerlerine aktarılacak.

Küratörlüğünü Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygül Aykut'un yaptığı resim sergisinde, dört akademisyen ressamın yanı sıra bir TEV bursiyerine ait eserler sergilendi.

Sergiyle ilgili bilgi veren Aykut, şunları kaydetti:

"Sanat sadece bir aracıdır, sanatçı toplumu yönlendiren, topluma örnek olan kişidir. Biz, topluma örnek olmada üzerimize düşen görevi yaptık. Şimdi TEV'e destek olmak isteyen bağışçıları burada görmeyi çok isteriz. Çünkü estetik bir işte TEV bursiyerlerinin yaşamlarını kazanması söz konusu. Bu, bir toplumsal sorumluluk. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Şimdi yerelde kim varsa katkılarını bekliyoruz."

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen resim sergisinin açılış törenine, TEV Kayseri Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak'ın yanı sıra, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, çok sayıda iş insanı ve akademisyen katıldı.

Sergi, 17 Mart'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Kaynak: AA