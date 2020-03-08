Kadın gözü ve eliyle sanat sergisi açıldı 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kadın kursiyerleri yaptıkları eserleri açtıkları sergi ile görücüye çıkarttı.

8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kadın kursiyerleri yaptıkları eserleri açtıkları sergi ile görücüye çıkarttı. Kağıt rölyef ve gümüş takı işletmeciliği kurslarına giden bayanların yaptığı birbirinde güzel eserler sergiyi gezenleri büyüledi.



8 Mart Dünya Kadına Günü dolayısıyla Düzce'de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bayan kursiyerleri sergi açtı. Sergide bayanların yaptığı kağıt rölyef tablolar ve gümüşlerden yapılan takılar sergilendi. 100 Kursiyerin 150'ye yakın tablosunun sergilendiği sergide ayrıca 20 gümüş takı işleme kursiyerinin de yaptığı birbirinden güzel takıları yer aldı. Sergi hakkında bilgiler veren Kağıt Rölyef Kursu usta öğreticisi Hanife İlhan, kadın gözüyle ve eliyle yapılan eserlerin sergilendiğini belirterek; "Sergimizde yaklaşık 100 kursiyerin 150'ye yakın eseri sergileniyor. Buradaki tabloların tamamı kadınlar tarafından yapılan eserler. Bizde kadınlar gününde anmalı bir etkinlik yaparak kadınlarımızın eserlerini sergileyerek, onların yaptığı sanatsal faaliyetleri herkese gösterelim istedik" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA