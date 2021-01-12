Kadın görevlinin arkasından yaklaştı, paraları alıp böyle kaçtı

Kadın görevlinin arkasından yaklaştı, paraları alıp böyle kaçtı Kapkaç yapan şahıs, polisin kovalamacası sonrası yakalandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda kadın görevlinin arkasından yaklaşan şahıs, masadaki 4 bin 700 TL parayı alarak kaçtı.

Kadın görevlinin arkasından yaklaştı, paraları alıp böyle kaçtı

Kapkaç yapan şahıs, polisin kovalamacası sonrası yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda kadın görevlinin arkasından yaklaşan şahıs, masadaki 4 bin 700 TL parayı alarak kaçtı. Şüpheliyi takip eden polis, şahsı kovalamaca sonrası çaldığı paralarla birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, kadın çalışan H.C.'nin para saydığı sırada arka kapıdan giren bir şahıs, masada bulunan paraları alarak kaçtı. H.C., olayın ardından sokağa çıkma kısıtlaması denetlemesi yapan ekiplere durumu bildirmesi üzerine polis geniş çaplı araştırma başlattı. Şüpheli S.Ş.'yi takibe alan ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan şahsı kovalamaca sonrası kısa sürede Sarımsaklı Caddesinde yakaladı. Ayrıca S.Ş.'nin üzerinde çaldığı 4 bin 700 TL para ele geçirildi. S.Ş., işlemler için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan olayın meydana geldiği anlar, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT