'Kadın Giysileri Dikim Elemanı Kursu' sona erdi

08.10.2019 11:56

Denizli Çalışma ve İş Kurumu tarafından Tavas'ta açılan "Kadın Giysileri Dikim Elemanı Kursu'nu" başarıyla tamamlayan kursiyerlere törenle sertifikaları verildi. Kursa katılan hanımlar, el emeğiyle üretim yapmanın mutluluğunu yaşadı.



Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü ile Tavas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Mesleki Eğitim Kursu'na 26 kursiyer katıldı. Özellikle ev hanımlarının ilgi gösterdiği kursun katılımcılarından kursu başarıyla tamamlayan 24 kişi, Tavas Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. İŞKUR Tavas ilçesinde 2019 yılında 5 ayrı meslek edindirme kursu düzenlemiş oldu.



Katılımcılar kurs boyunca İŞKUR'dan harçlık da aldı



Kadınların iş hayatına katılmasına destek veren Denizli İŞKUR'un kurs programıyla meslek edinen ev hanımları, aynı zamanda kendilerine uygun sosyal faaliyet imkanı da bulmuş oldu. "Kadın Giysileri Dikim Kursu'na" katılan hanımlar, diktikleri birbirinden güzel giysiler ile günlük hayatın stresinden uzaklaşırken, kendi emeği ile üretim yapmış olmanın mutluluğunu yaşadı.



Katılımcılar İŞKUR'un ödediği cep harçlığı ile günlük ihtiyaçlarını karşılama ve ev ekonomisine katkı sağlama şansı buldu. Törene çocuklarıyla birlikte katılan kursiyerler, meslek edindirme kurslarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA