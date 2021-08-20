Kadın giyim koleksiyonlarında 'tek parça elbise' dönemi
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Kadın giyim koleksiyonlarında 'tek parça elbise' dönemi

Kadın giyim koleksiyonlarında 'tek parça elbise' dönemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Giyim markası Zühre, pratik ve kurtarıcı olduğu için tek parça elbiselerin bu dönemde çok tercih edildiğini duyurdu.

Giyim markası Zühre, pratik ve kurtarıcı olduğu için tek parça elbiselerin bu dönemde çok tercih edildiğini duyurdu. Marka, 2021 ilkbahar-yaz koleksiyonunda da günlük ve abiye olmak üzere birçok kurtarıcı elbisenin olduğunu bildirdi. 

Kemer, çıtçıt, toka, balon kol, işleme veya volan gibi detaylarla farklı görünümler de sunulurken pul payet, plise gibi özellikler de koleksiyondaki parçalara eklendi.

BU YAZ ABİYEDE DANTEL ÖN PLANDA 

Koleksiyonda  günlük elbise modellerinde denimler, hardal, pudra tonları ağırlıklı yer alırken abiyelerde siyahlar, lacivert, gold renkler, desenlerde ise floral, puantiyeler ve abiyelerde danteller ön plana çıkıyor. Aksesurlar arasında ise kemer başta olmak üzere şal ya da çanta modelleri alternatif olarak sunuluyor.

EŞARPLARLA YAZ SICAKLARINDA SAÇLAR NEFES ALIYOR

Marka, koleksiyondaki parçaların nefes aldıran kumaşlardan üretildiğini belirtti. Muhafazakar giyimin en önemli ve tamamlayıcı detayı olduğu ifade edilen eşarpların farklı renk, model ve bağlama çeşitleri ile farklı görünümleri elde etmenizin en pratik yolu olduğu vurgulandı.

Kadınlar için eşarp modellerinin özellikle renk ve desen seçenekleri ile farklı şıklıklar yaratmaya yardımcı olduğunu kaydeden giyim markası,2021 Yaz Eşarp koleksiyonunda farklı desenlerin, çiçek motifleri ile yan yana geldiği ve renkleriyle öne çıkan bir koleksiyon ile yaz günlerine eşlik ettiğini belirtti.

TERLETMEYEN KUMAŞLI PARDESÜLER ÜRETİLDİ 

Marka, kadınların rahat etmesi için pardesülerinin de terletmeyen, serin tutan kumaşlarla üretildiği, kumaş kalitesinde ise pamuk miktarının artırıldığı belirtildi. Yaz koleksiyonunda yer alan pardesülerde bej, krem, mint yeşili, lacivert, hardal ve beyaz renkler ile farklı kol ve yaka detayları öne çıkıyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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