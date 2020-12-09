Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
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Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor

09.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:51

- Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor Kırıkkale'de bazlamacıların sultanı olarak bilinen kadın girişimci Hanife Ünsün'ün kendi imkanlarıyla açtığı iki iş yeri 20 kadına ekmek kapısı oldu.

- Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu

Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bazlamacıların sultanı olarak bilinen kadın girişimci Hanife Ünsün'ün kendi imkanlarıyla açtığı iki iş yeri 20 kadına ekmek kapısı oldu. Günlük 3 bin bazlama ile diğer üretilen unlu mamuller bayilere satılıyor.

Kırıkkale'de evli ve 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Hanife Ünsün, 11 yıl önce açtığı iki iş yerinde şimdi 20 kadına iş istihdamı sağlıyor. 'Bazlamacıların sultanı' olarak bilinen Hanife Ünsün, İŞKUR'dan da destek alıyor. İş yerinde günlük 3 bin tane bazlama, yufka, erişte gibi diğer ürettiği unlu mamulleri kentteki bayilere servis ediyor.

İHA muhabirine konuşan Hanife Ünsün, 11 yıldır yufkacılık yaptığını ve daha sonra da bazlama dükkanı açmaya karar verdiğini söyledi.

"3 bin adet bazlama üretiyoruz"

İki çocuk annesi Hanife Ünsün, "Çocuklarım çok küçükken başlamıştım ben bu işe. 11 senedir yufkacılık yapıyorum. Ondan sonra da bir bazlama dükkanı açalım dedik. Bu şekilde bazlama üretimine başladık. 20 kadına iş imkanı sağlıyoruz. Günlük 3 bin adet bazlama üretiyoruz. Bazlamanın sultanısın diye söylüyorlar. Köy yufkamız, böreklik yufkamız, kadayıfımız hepsi bulunuyor. İŞKUR'dan destek alıyoruz bazlamadan dolayı. Dışarıda marketlerimize, bakkallarımıza servislerimiz var. Eşim de servisle ilgileniyor" ifadesini kullandı.

Çalışmak isteyen kadınların müracaat edebileceklerini belirten Ünsün, iş yeri kapısının herkese açık olduğunu sözlerine ekledi.

Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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