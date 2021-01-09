Kadın girişimcinin açtığı sanat atölyesi Şavşatlı kadınlara gelir kapısı oldu

Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde yaşayan fotoğraf tutkunu Aylin Köroğlu, çektiği fotoğrafları sergilemek için açtığı sanat atölyesini ilçede sanatsal faaliyetlerle uğraşan kadınların kullanımına açarak atölyeyi gelir kapısı haline dönüştürdü.

Yıllarca ilçede doğa fotoğrafçılığı yapan Köroğlu, çektiği fotoğrafları sergilemek için 6 ay önce açtığı ve "atölyeaylin" adını verdiği sanat atölyesinde fotoğraflarını sergilerken bir taraftan da kendisinin ve ilçedeki kadınların mobilya dekorasyon, takı tasarım, elişi, dikiş-nakış, boyama gibi değişik sanatsal faaliyetlerle yaptığı el emeği göz nuru ürünleri hediyelik eşya olarak ekonomiye kazandırıyor.

Atölyede satışa sunulan kentin doğal güzelliğini yansıtan fotoğrafların yer aldığı tablolar, yöresel motiflerle süslenmiş el dokuması kilimler, el örmesi hırka, patik, kazak, oyuncak bebek gibi tekstil ürünleri, ahşap işlemeciliğiyle yapılan ürünler, evlerde kullanılmayan eski ürünlerin yenilmemesiyle elde edilen bir birinden güzel dekoratif ev eşyaları, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden yoğun rağbet görüyor.

Her biri ayrı bir sanatsal değer taşıyan ürünlerin daha fazla kitlelere ulaşması için sosyal medya üzerinden de tanıtımını ve satışının yapan Köroğlu, hem ilçede el emeğiyle bir şeyler ortaya koyan kadınların hem de kendi aile ekonomisine ek gelir sağlıyor.

Köröğlu, AA muhbirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlardan itibaren Şavşat'ın doğal güzelliklerini fotoğrafladığını söyledi.

Doğa, fotoğraf ve sanat tutkunu bir kadın olduğunu ifaden Köroğlu, yıllarca hobi olarak çektiği fotoğrafları ve yaptığı diğer sanatsal faaliyetlerini sergilemek amacıyla bu sanat atölyesini açtığını söyledi.

Köroğlu, atölyeyi açarken sadece kendini değil ilçede sanatsal faaliyetlerle uğraşan kadınları da düşündüğünü ifade ederek, "Uzun yıllardır kendi fotoğraf sergimi açmak gibi bir hayalim vardı. Bu hayalimi daha fazla ötelemeden bu gerçekleştirmek için bu sanat atölyesini açtım. Bu atölye sadece kendi çalışmamalarım olsun diye düşünmedim. Başkalarının da hayatlarına dokunabileceğim bir yer olsun istedim." dedi.

Yörenin yaşam tarzını ve kültürel yapısını yansıtacak şekilde yapılan ürünlerin ilçeyi ziyaret eden yerli yabancı turistlerin beğenisini topladığını belirten Köroğlu, salgın sürecinde daha fazla kitleye ulaşmak için bu ürünlerin sosyal medya üzerinden tanıtım ve satışını da yaptıklarını dile getirdi.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları tanıtım ve satış sayesinde Türkiye'nin pek çok iline değişik ürünler sattıklarını anlatan Köroğlu, "Atölyede geri dönüşüm ürünleri, eski eşyaların onarım ve boyanmasıyla elde edilen dekoratif eşyalar da var. Burada ham ürünleri değişik sanatsal faaliyetlerle işleyerek mekanların süslenmesinde kullanılacak materyaller yapıyoruz. Bunun dışında tekstil ürünlerinin desenlerle süslenmesi, el dokuması kilim patik hırka gibi çok farklı hediyelik ve dekoratif ev eşyaları tüketiciyle buluşturuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur