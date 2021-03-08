Kadın girişimciliğini destekleyen Şekerbank'tan, "Kadınlar Günü"ne özel kampanya

Sürdürülebilir bankacılık faaliyetleriyle kadınların ekonomiye daha etkin katılmalarını sağlamak için destekler sunan Şekerbank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya hazırladı.

Sürdürülebilir bankacılık faaliyetleriyle kadınların ekonomiye daha etkin katılmalarını sağlamak için destekler sunan Şekerbank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya hazırladı.

Bankadan yapılan açıklamada, "Anadolu Bankacılığı" misyonu ile bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kesimlere ulaşan Şekerbank'ın Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcileri desteklemeyi sürdürdüğü belirtilerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bugüne özel, sahibi kadın olan işletmelere yönelik kampanya hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamada, kadın girişimcilerin işveren olması, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi için avantajlı faiz oranları içeren kampanyada 3 ay ödemesiz dönem imkanı sunulduğu da belirtildi.

Nakit desteğinden yararlanan işletme sahiplerine özel POS fiyatlamasının yanında ilk 10 yaprak için geçerli olmak üzere çek karnesinin ücretsiz olarak verileceği dile getirilen açıklamada, "Bankanın Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak sunduğu destek paketinde iki otomatik ödeme talimatı veren kadın müşterilere tüm banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme fırsatı yer alırken, paket kapsamında internet ve mobil bankacılık kanallarından yapılacak EFT/havale işlemlerinden 1 ay boyunca masraf alınmayacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, destek paketi içerisinde bankanın sunduğu farklı kart ürünleri için de kampanyalar düzenlendiği aktarılarak, "Bütçem Benim Bonus Kart" talep eden kadın müşterilerin ilk harcamalarında 75 TL bonus kazanacağı kaydedildi.

Ayrıca Üreten Kart sahibi olan kadın müşterilerin 500 TL ve üzeri yaptıkları harcamalardan 50 TL ekstre indirimi sunulacağı, Şeker Bonus Kart'ı olan kadın müşterilere ise kozmetik sektörlerinden yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlere 50 TL bonus hediye edileceği bildirildi.

Şekerbank her zaman kadın girişimcilerin yanında

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadınların üretime katılarak ekonomiye dahil olması Türkiye'nin sürdürülebilir bankası Şekerbank olarak bizim en önemli gündemlerimizden birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece 8 Mart'ta ve sadece büyük şehirlerdekileri değil tüm yıl boyunca Anadolu'nun her yerindeki kadınları desteklemek için sürekli çalıştıklarını belirten Kumoğlu, bu kapsamda 2020 yılında 12 bin 500'e yakın kadın müşteriye ulaşarak 496 milyon TL finansman sağladıklarını, Şekerbank olarak her zaman kadın girişimci, esnaf ve üretici kooperatiflerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan