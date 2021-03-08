Kadın girişimciliğine Türk Telekom'dan dijital katkı

Türk Telekom, "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesiyle kadın girişimciliğini destekleyerek onların başarı hikayeleri yazmalarına yardım etmeye devam ediyor.

Türk Telekom, "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesiyle kadın girişimciliğini destekleyerek onların başarı hikayeleri yazmalarına yardım etmeye devam ediyor. Proje kapsamında; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hayata geçirilen 'Dijital Pazar Yeri' etkinliğine katılan 10 kadın ürünlerini ve hikayelerini paylaştı.

Türk Telekom, üreten kadınları dijital teknolojilerle destekliyor. Şirketin kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesini ve üretim ekonomisine aktif katılımını sağlamayı amaçladığı "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yaptığı 'Dijital Pazar Yeri' etkinliğiyle devam ediyor.

Tük Telekom'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesi doğrultusunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Dijital Pazar Yeri' etkinliği düzenlendi. Çevrimiçi düzenlenen etkinliğe, kariyer hedeflerini değiştirerek kurumsal hayata veda edip kendi ürünleriyle markalarını oluşturan kadınlar ile daha önce hiç çalışmamış ancak el emeği ürünlerini internetten kitlelere ulaştıran 10 kadın katıldı.

Kadınlardan ilham veren hikayeler

Proje kapsamında aldıkları dijital pazarlama eğitimiyle girişimcilik potansiyellerinin farkına varan kadınlar, ürünlerini ve hikayelerini paylaştılar. Eski spor spikeri Dilara Tamara Ersoy Yamakoğlu, sevdiği uğraşı keşfederek işe dönüştürmenin kariyer olarak görülmemesi algısını kırmak istediğini, el emeği ürünler üretmenin çaresizlikten kaynaklı bir mecburiyet olmadığını ifade etti. Tayininin çıktığı köy okulunda çocukların oyuncakları olmadığını fark ederek kendi girişimini başlatan öğretmen Aygül Küçükçanakçı ise gezici oyuncak atölyeleri düzenleyerek diğer kadınlara rol model olmayı hedeflediğini söyledi.

Şirket, "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesiyle bugüne kadar 5 bin kadına ulaştı. Kadınlar, dijital pazarlama eğitimi başta olmak üzere, ürünleri için doğru sosyal medya mecralarının belirlenmesi, hedef kitle seçimi, e-ticaret mevzuatları, daha etkili pazarlama yöntemleri konularında profesyonelleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ergin Garip