Kadın girişimcilerle bir araya geldiler
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Kadın girişimcilerle bir araya geldiler

Kadın girişimcilerle bir araya geldiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifini ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifini ziyaret etti.

Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Muhammer Yıldırım, bir takım ziyaret için Osmaneli'ne geldi. Yıldız ilk olarak Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. İkili daha sonra Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifini ziyaret etti. Burada Lefke Bezi El Dokuma Atölyesi hocası Gülay Durak'dan bilgi alan ikili el emeği göz nuru ürünleri de inceledi. - BİLECİK

Kadın girişimcilerle bir araya geldiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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