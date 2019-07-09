Kadın girişimcilerin ziyaret trafiği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit ve kurul üyeleri, "İhracatçı Kadınlar Projesi" kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

Ankara Sanayi Odasından (ASO) yapılan açıklamaya göre, martta göreve başlayan TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun yeni yönetimi, üyesi olan iş kadınlarını ihracatçı yapmak üzere çalışma başlattı.

Çalışmalarını ASO koordinatörlüğünde sürdüren kurulun başkanı Yılmazyiğit ve üyeler, "İhracatçı Kadınlar Projesi" ile ilgili çeşitli temaslarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret eden heyete bakanlığın yeni kurulan "Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı" yetkilileri de bir sunum yaptı.

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Dinçer'in de katıldığı ziyarette, kurulun yeni üyelerini Bakan Pekcan'a tanıtan Yılmazyiğit, kadın ve genç girişimcilerle ilgili çok sayıda proje üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Yılmazyiğit, "Ankara'daki tüm kadın girişimcileri kapsayan TOBB çatısı altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan kadın girişimcilerimizin sayısını artırırken, diğer yandan da girişimci kadınlarımıza dokunarak onları ihracatçı yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi için kadınlar olarak bize de büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Valiliğine ziyaret

Yılmazyiğit ve kurul üyeleri Ankara Valisi Vasip Şahin'i de ziyaret etti. Ziyarette, Vali Şahin'e Ankara ile ilgili her türlü projede destek olmaya hazır olduklarını vurgulayan Yılmazyiğit, bazı platformlarda görev almak istediklerini kaydetti.

Kurulun bazı projeleri hakkında da bilgi veren Yılmazyiğit, Vali Şahin'den çalışmalarına destek istedi.

Kaynak: AA