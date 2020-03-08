Kadın girişimcilerin başarı hikayesi: 7 Kibele belgeseli seyirciyle buluştu
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Türkiye, 8 Mart

Kadın girişimcilerin başarı hikayesi: 7 Kibele belgeseli seyirciyle buluştu

Kadın girişimcilerin başarı hikayesi: 7 Kibele belgeseli seyirciyle buluştu Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nca hazırlanan ve 7 mikrogirişimci kadının başarı hikayesini anlatan 7 KİBELE belgeseli, TÜMBİFED Kadın ve Aile Birliği Komisyonu tarafından düzenlenen 8 Mart Kadınlar günü özel...

08.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:59
Kadın girişimcilerin başarı hikayesi: 7 Kibele belgeseli seyirciyle buluştu

Kadın girişimcilerin başarı hikayesi: 7 Kibele belgeseli seyirciyle buluştu

İSTANBUL - Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nca hazırlanan ve 7 mikrogirişimci kadının başarı hikayesini anlatan 7 KİBELE belgeseli, TÜMBİFED Kadın ve Aile Birliği Komisyonu tarafından düzenlenen 8 Mart Kadınlar günü özel programında seyirciyle buluştu. Belgesel gösteriminde duygusal anlar yaşandı.

Yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı belgeselde, TİSVA'nın Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan yararlanan Mardin'den Zerge Torun, Aydın'dan Sevilay Köseoğlu, Artvin'den Meryem Alpaslan, Gaziantep'ten Seher Toprak, İstanbul'dan Melek Yılmaz, Mersin'den Fatma Kalkan ve Diyarbakır'dan Güler Bal'ın hikayesi anlatılıyor.

Yapımcılığını TİSVA, Aziz Akgül, Begüm Kondakçı ve Nurdan Tekeoğlu'nun üstlendiği 7 KİBELE belgeselinin Altunizade Kültür Merkezinde düzenlenen gösterimine, sinema sanatçısı Selda Alkor, TÜMBİFED Genel başkanı Cemil Bilge, TİSVA Başkanı Prf. Dr. Aziz Akgül, TÜMBİFED yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

7 Kibele belgesel gösteriminde konuşan TÜMBİFED Genel başkanı Cemil Bilge, "Programımız çok güzel başladı ve devam ediyor. 7 Kibele Nurdan Tekeoğlu ve eşi Orhan Tekeoğlu yönetmenliği sayesinde bu programımıza ekledik. Güzel bir gösterim oldu. Sayın Selda Akkor konuşmasında Neşet Ertaş'tan bir alıntı yaptı. Biz kadınlar insanız, erkekler insanoğlu" diye bugün için güzel bir söz 8 Mart Kadınlar gününe yakışan bir söz. Değerli Atatürk'ün katkılarıyla kadınlarımız bir yerlere geldiler. Biz yaklaşık 120 yıldır bu günü anıyoruz. Bugünkü etkinliğe katılan dernek üyelerimize, başkanlarımıza teşekkür ederim. Herkese gönülden teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya kadınlar günü kutlu olsun" diye konuştu.

Kadın girişimcilerin başarı hikayesi: 7 Kibele belgeseli seyirciyle buluştu

Kaynak: İHA

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Kadın girişimcilerin başarı hikayesi: 7 Kibele belgeseli seyirciyle buluştu

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