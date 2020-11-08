Kadın girişimcilere Türk Telekom desteği sürüyor
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Kadın girişimcilere Türk Telekom desteği sürüyor

08.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:22
Kadın girişimcilere Türk Telekom desteği sürüyor

Türk Telekom'un, "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesi kapsamında dijital pazarlama alanında kendini geliştiren girişimci kadınlarla çevrimiçi kermes etkinliği düzenlendi.

Türk Telekom'un, "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesi kapsamında dijital pazarlama alanında kendini geliştiren girişimci kadınlarla çevrimiçi kermes etkinliği düzenlendi.

Toplumsal sorumluluk yaklaşımıyla yalnızca merkeze değil, herkese hizmet anlayışıyla çalışan Türk Telekom'un TOBB, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile hayata geçirdiği 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projesi kadın girişimcileri çevrimiçi kermeste buluşturdu.

Kermeste 18 yaşını doldurmuş, "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesi ile dijital pazarlama eğitimi almış, ürün tanıtımı ve ürününün satışını yaptığı açık bir hesabı olan, el yapımı ürünlerini satan kadın girişimciler Habitat Derneği'nin Youtube kanalında buluştu.

Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek, ekonomiye katılımını teşvik etmek üzere hayata geçirilen kermese başvuru ve mülakat süreçleri çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 188 kadın girişimcinin başvuru yaptığı kermeste ilk eleme; girişimcilerin ürünlerinin özellikleri ve bu ürünlerin satışının gerçekleştirildiği sayfalara göre gerçekleştirildi. Ardından çevrimiçi düzenlenen mülakat aşaması ile belirlenen 10 kadın girişimci, kermese katılmaya hak kazandı.

Kermeste; tasarladığı aksesuarları diğer kadınlarla birlikte üreterek onların da gelir elde etmesini sağlayan girişimci kadından, tasarladığı ve imal ettiği keçeleri Yeni Zelanda'ya kadar satan girişimci kadına kadar 10 farklı katılımcı; deri çanta, dekoratif eşya ile amigurumi örgü ürünlerini sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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