Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri' anlatıldı - Haberler
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Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri' anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri' anlatıldı

Ticaret Bakanlığı'nın kadın kooperatifleri kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda kadın girişimcilere eğitim düzenlendi.

SAMSUN (İHA) - Ticaret Bakanlığı'nın kadın kooperatifleri kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda kadın girişimcilere eğitim düzenlendi.

Samsun'da kuruluşu gerçekleşen 12 kadın kooperatifi ile Sinop'tan katılan kadın kooperatifi üyelerine 'kalite yönetim sistemi, ürün belgelendirme, iyi tarım uygulamaları, taze meyve ve sebze takip sistemi, hal kayıt sistemi, Black Chain sistemi, pazarlama, markalaşma ve coğrafi işaretler' konularında eğitimler verildi.

Özel bir şirketin kadın akademisi tarafından hazırlanan eğitim programına yazar ve kişisel gelişim uzmanı Aret Vartanya ve konularında uzman eğitimciler katıldı. Samsun Ticaret İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğini yaptığı etkinlikte kadınların üretime katılması, yerel ürünlerin marka değerine ulaşması için eğitim desteği sağlandı.

Eğitim açılışına Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Seçkin Cenkış, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı katıldı.

Eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri' anlatıldı

Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri' anlatıldı

Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri' anlatıldı

Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri' anlatıldı

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Haber: Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri' anlatıldı - Haberler
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