Kadın Girişimcilere "Marka ve Pazarlama" Eğitimi

TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulunun destekleriyle, bir işi ya da iş fikri olan kadınlara yönelik beş gün sürecek "Marka ve Pazarlama" eğitimi başladı.

Eğitimin açılışında konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, kadının hamurunda üretmek olduğunu belirterek, "Yeter ki; doğru zamanda, doğru stratejilerle doğru hamleleri yapalım" dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulunun destekleriyle bir işi ya da iş fikri olan kadınlara yönelik "Marka ve Pazarlama" eğitimi düzenlendi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen eğitimin açılışında konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, "Yapımız ve sınırlarımız itibariyle çok büyük destekler sağlayamasak da, tek bir kadın da bile fark yaratabilmiş olmak bizim için onur verici. Bizler kadınların ekonomideki varlıklarından çok mutluyuz. Çünkü kadının hamurunda üretmek var. Çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Yeter ki; doğru zamanda, doğru stratejilerle doğru hamleleri yapalım" dedi.

"Girişimcilikte en önemli sermaye fikir"

Konuşmasında girişimciliğin önemine işaret eden Akyüz, "Bunun için Marka Danışmanı Banu Samancı beş gün boyunca bizlerle birlikte olacak. Eğitimlerde marka ve pazarlamaya dair incelikler paylaşılacak. Bu paylaşımın sizlerin girişimcilik yolculuğuna değer katacağına inanıyorum. Bugün bir girişimin en önemli sermayesi fikir, sürdürülebilirlik için ise en önemli değer ise bilgi. Girişim fikrinizin marka olarak değer yaratma arzusu ile buradasınız. Bu beş günlük süreçte hepimiz, önemli kazanımlar elde etmiş olacağız. Beklentimizin ve kontenjanımızın çok üzerindeki katılımınızla oluşan bu enerjiyle farklı çağrışımlar elde etmenizi diliyorum. Umutlarınızın, hayallerinizin ve girişimlerinizin; başarı hikayelerine dönüşmesini temenni ediyorum" diye ifade etti.

"Pazarlamanın ve markanın püf noktalarını paylaştı"

Ardından ise marka iletişimi alanında Amerika ve Türkiye'de edindiği 15 yılı aşkın bilgi ve tecrübesini paylaşan ve bir fark oluşturmak isteyen kadınların, başarılı markalar kurmasına ve geliştirmesine yardımcı olan, "Markanızı Nasıl Pişirirsiniz?" kitabının yazarı kadın girişimci Banu Samancı tarafından, katılımcılara eğitim verildi. Banu Samancı, günde üç saat, beş gün sürecek eğitimde, pazarlamanın ve markanın püf noktalarını girişimci kadınlarla paylaşacak. - SAMSUN