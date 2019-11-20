Kadın girişimcilere ihracat çağrısı

20.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:41

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, kadın girişimcileri ihracatçı olarak da görmek istediklerini belirterek, "Kadın girişimcileri özendirmek için çok çeşitli fonlar var, lütfen bu fonlardan yeteri kadar faydalanın" çağrısını yaptı.