Kadın girişimcilere ‘İhracat’ brifingi
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın Girişimci Fiziki Network Programı kapsamında, BTSO çatısı altında faaliyet gösteren İhracat Destek Ofisi ve TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Kadın Girişimciler İçin İhracat Semineri'ne kadın girişimciler yoğun ilgi gösterdi.
01.11.2019 13:25
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın Girişimci Fiziki Network Programı kapsamında, BTSO çatısı altında faaliyet gösteren İhracat Destek Ofisi ve TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Kadın Girişimciler İçin İhracat Semineri'ne kadın girişimciler yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: Dunya.com