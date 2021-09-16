Kadın girişimcilere bir destek daha

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kadın Girişimci Destek Merkezi'nden (KAGİDEM) yararlananlar için eğitim, danışmanlık, mentörlük, e-ticaret, pazar araştırması ve hedef pazara ulaşma faaliyetlerini kapsayan Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Kadın girişimcilere destek vererek, kuluçka merkezlerinde üretim ve ticaret faaliyetleri alanında fırsat oluşturmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) ortaklığında, İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle faaliyetlerini sürdüren KAGİDEM için önemli bir protokole imza atıldı. Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığında KAGİDEM'de faaliyet gösteren kadın girişimcilere yönelik yeni bir çalışma için Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi protokolünü gerçekleştirdi. KAGİDEM Merkez Binası'nda gerçekleşen protokolle birlikte kurumdaki işletme sahibi girişimcilere ve çalışanlarına yönelik eğitim, danışmanlık, mentörlük gibi destekleyici faaliyetler, e-ticarete katılımlarına destek ve özellikle kadın girişimcilerin en zorlandıkları alan olan pazara ulaşma konusunda pazar araştırması ile hedef pazar faaliyetleri üzerine 12 aylık bir çalışma yürütülecek.

"Nizip zeytini için önemli adım"

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ayrıca tarım alanında önemli bir çalışma için protokol imzalandı. Protokol kapsamında Nizip İlçesi'nde yapılacak "Organik Zeytin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Organik Zeytinyağı Üretiminin Artırılması Projesi" ile birlikte yaklaşık bin metrekarelik bir alanda, organik zeytin ve zeytin ürünlerinin işlenebileceği yeni bir tesis kurulumu gerçekleşecek. Bu tesis bünyesinde zeytinden elde edilecek ürünlerin organik olarak işlenmesi sağlanacak. Ana hedef olarak bölge zeytin yetiştiriciliğinin uygun teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, tüketiciye kaliteli, güvenli ve sertifikalandırılmış zeytin ve zeytinyağı sunulması amaçlanıyor. Proje süresince zeytin konusunda eğitim almış çiftçiler tarafından kurulacak olan birlik veya kooperatif vasıtasıyla üretilen organik zeytinden elde edilecek yan sanayi ürünlerin organik olarak işlenmesi ve pazar olanaklarının arttırılması sağlanacak. Protokollerin imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan katıldı.

Protokollerin imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan katıldı.

" Kadınımıza ufacık bir fırsat verince elde ettiği tecrübeleri çok güzel eserlere dönüştürüyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokolde yaptığı konuşmada GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile özel projelerin yürütülmeye başlandığını söyleyerek, "Sanayi ve Teknoloji bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Geldiği andan itibaren şehrimizin sanayi ve teknoloji altyapısı bakımından çok ciddi destekler aldık. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Toplumun yarısının aklını, fikrini, zihnini, kalbini kalkınmanın parçası yapmamız lazım. Bu da kadınlarımızın güçlendirilmesi ile alakalı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitimde, sağlıkta önce kadın dedik. Kız çocuklarımızdan başlayan önemli bir süreci başlattık. İstihdamda kadın oranımız, AK Parti döneminde hızlıca yükseldi. Girişimcilik bu konuda en önemli konulardan bir tanesi. Kadınımıza ufacık bir fırsat verince elde ettiği bu tecrübeleri çok güzel eserlere dönüştürüyor. Bunu da pazarlama imkanı sunduğumuzda büyük bir aile ekonomisine dönüşüyor. Burada büyük bir başarı hikayesi var. Örnek bir çalışma yapıldı. Bugün ki imza ile Gaziantep Modeli ile çalışacağız. Gelinen noktayı üste taşımak gerekiyor. Kadının önündeki engeli kaldırarak aile ekonomisini güçlendireceğiz. Böylelikle şehir ve ülke ekonomisi güçlenecek. Burada büyük bir ekosistem var. KAGİDEM bunun için kuruldu" dedi.

"Markalaşma sağladığımızda Nizip'in ekonomisi güçlenecek, dünyaya açıldığında ise herkes kazanacak"

Konuşmasının devamında Başkan Fatma Şahin, gastronominin kaynağının toprak olduğunun altını çizerek, "Bu dönem ilçe bazlı ve tematik çalışmaya karar verdik. Herkese aynı desteği verdiğinizde aynı etkiyi oluşturmuyor. Her ilçenin ayrı bereketi var. Nizip zeytinin ana vatanı. Nasıl fıstığın ana vatanıysa zeytinin de anavatanı. Nizip'te ki zeytincilik ile ilgili ciddi çalışma yapıyoruz. Nizip zeytininin ayrı aroması var. Bu özel zeytinin markalaşması lazım. İstediğimiz noktaya daha ulaşamadık. Organik zeytinin dünyada büyük bir pazarı var. Bir tarafta tesisleşme oluşuyor ama bir taraftan da tanıtım lazım. Bize düşen bunun gereğini yapmak. Bu bölgede markalaşma sağladığımızda Nizip'in ekonomisi güçlenecek, dünyaya açıldığında ise herkes kazanacak" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'in zenginliği hem beşeri sermaye hem de topraklarının verimliliği bakımından çok fazla"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise konuşmasında projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek, "!Gaziantep'in zenginliği hem beşeri sermaye hem de topraklarının verimliliği bakımından çok fazla. Beşeri sermaye anlamında Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla KAGİDEM yapıldı. Bunu bir adım ileri götürmek gerekiyor. Sizlerin eksik kalan yanları tamamlayarak bunu sağlayacağız" dedi.

"Hep birlikte bu uygulamaları sonuçlandıracağız"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz ise iki proje ülkede model olabileceğini söyleyerek, "Bizim idare olarak katılımını önemli gördüğümüz kadınlarımızın yetenek ve girişimlerini geliştirmesi sağlayacağı, işletme altyapısına destek olarak gördüğümüz proje. Ayrıca organik tarım için bölgemizin önemli bir potansiyeli var. Birçok çalışma yaptık ve burada Nizip için zeytinin organik anlamda yetiştiriciliği markalaşıp pazarlanmasına yönelik bir proje yapacağız. Hem güçlendirme hem örgütlendirme var. Hep birlikte sizlerle beraber bu uygulamayı sonuçlandıracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP