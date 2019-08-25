Kadın girişimcilerden Zekiye Tekin'e ziyaret

25.08.2019 15:31

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Kadın Girişimciler Kurulu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.



Inegol Ticaret ve Sanayi Odası Yonetim Kurulu Uyesi Hatun Malgaralı, Il KGK İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Enerjin Baloglu, İl İcra Kurulu Üyesi Mufide Karaduman ve İnegöl Kadın Girişimciler Kurulu Uyeleri, 31 Mart yerel secimlerinde Pazaryeri Belediye Baskanı olan Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve şahısları adına beni ziyarete gelen tüm hanımlara teşekkür ediyorum. Kendileri hem yöneticilik hem de meslekleri adına benden çok tecrübeliler, onlardan öğreneceğim çok şey var. Herkesin alanlarından faydalanmak isterim. Bugün benim için çok büyük bir kazanım oldu. Ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ziyaret oldu. Kendilerini yine bekliyorum. İnşallah daha güzel platformlarda, kadın katılımının daha yoğun olduğu, onlara cesaret vererek gerek sosyal gerek ekonomik gerekse aile hayatlarına katkılar sunacağımız programlar yapmayı ümit ediyoruz" dedi.



İTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hatun Malgaralı ise, "İTSO Kadın Girişimciler Kurulu olarak ilçemize kadın girişimcilerimize yönelik yapmış olduğumuz çalışmaların yanı sıra ülkemiz kadınlarına da fayda sağlamak için elimizden gelen gayreti sunmaya çalışıyoruz. Bir başarı öyküsü olan Zekiye başkanımızı da ziyaret ederek hem çalışmalarında başarılar dilemek hem de kendisinin yanında olduğumuzu belirtmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu zorlu yolda başkanımıza başarılar diliyoruz. Kendisinin tüm kadınlarımıza örnek olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA