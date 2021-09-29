Kadın Girişimcilerden Vali Işık'a Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın Girişimcilerden Vali Işık'a Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Kadın Girişimcilerden Vali Işık'a Ziyaret

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Özeren ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Özeren ve beraberindeki heyeti kabul etti.

29 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleşen ve Ticaret İl Müdürü Adem Özcan'ın da katıldığı ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Özeren, kooperatifin kuruluş amacı ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, kadınlarımızın sosyal ve toplumsal hayatımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, kadın üreticilerimizin sayısının artmasının ülke ekonomisine olumlu yansıyacağını söyledi. Kadın girişimci sayısının her geçen gün daha da arttığını ifade eden Vali Işık, "Çalışarak ve üreterek ülke ekonomisine katma değer sağlayan kadın girişimcilerimize her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

İlimiz ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı Karaman Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Özeren'e teşekkür eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, yönetim kurulu başkanı Özeren ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi. Karaman Valiliği/ BASIN

Kadın Girişimcilerden Vali Işık'a Ziyaret

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Mustafa Şentop Abdullah Öcalan
Magazin Düm Tek Tek Şevval Şahin Mustafa Keser Esra Erol
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Süleyman Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadın Girişimcilerden Vali Işık'a Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:06:42. #1.11#