Kadın girişimcilerden Güdül Belediye Başkanı Yalçın'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kadın girişimcilerden Güdül Belediye Başkanı Yalçın'a ziyaret

Kadın girişimcilerden Güdül Belediye Başkanı Yalçın'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

S.S. Güdül Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a ziyarette bulundu.

S.S. Güdül Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a ziyarette bulundu.

Yalçın'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren kadın girişimciler adına konuşan kooperatif başkanı sözcüsü Yasemin Sazak, ilçede örnek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kooperatifin kuruluşundan itibaren Yalçın'ın kendilerine yol gösterici olduğunu ve çeşitli önerilerde bulunduğunu anlatan Sazak, "Gerek lezzetiyle gerek ambalajıyla gerek yapıldığı ortam itibarıyla ürünleri alıcılarımıza sunmaya başladık. Çok şükür olumlu yanıtlar alıyoruz. İleriki günlerde, ürün bazındaki çalışmalarımızı genişleterek sürdüreceğiz. Şimdilik, gül, sarı kiraz, patlıcan, kozalak reçelleri, alıç ve elma sirkesi, Güdül tarhanası ve eriştesi gibi alanlarda üretimlerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sazak, desteklerini esirgemeyen Yalçın'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Muharrem İnce Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadın girişimcilerden Güdül Belediye Başkanı Yalçın'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 17:38:28. #1.13#

title