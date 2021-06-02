"Kadın girişimcilerden" Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a "köy pazarı" tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Kadın girişimcilerden" Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a "köy pazarı" tepkisi

'Kadın girişimcilerden' Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 'köy pazarı' tepkisi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, köylü kadınların ürettikleri doğal ürünleri satışa sunduğu Kırsalın Köy Pazarı'nın açılmaması nedeniyle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a tepki gösterdi.

TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, köylü kadınların ürettikleri doğal ürünleri satışa sunduğu Kırsalın Köy Pazarı'nın açılmaması nedeniyle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a tepki gösterdi.

Aslan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen basın toplantısında, Gürkan'ı protesto ettiklerini söyledi.

Kırsalın Köy Pazarı'nın salgın nedeniyle 1 yıldır kapalı olduğunu belirten Aslan, "Böyle olması gerekiyordu ancak zaman içinde diğer pazarlar açıldı. Ama bize izin verilmedi. Sosyal demokrat Recep başkanımızı ziyaret ettim, kapısında bekledim. Bize 'düzenleme olduğunu ve pazarın açılacağını' söyledi. Bir sene bu şekilde gittim, geldim." diye konuştu.

En son ziyaret etmek istediğinde Gürkan'ın kendisiyle görüşmediğini savunan Aslan, şunları kaydetti:

"Belediyenin kapısında bir kadın olarak 54 dakika bekledim. Kırsalın Köy Pazarı'ndaki kadınlar için ve şahsım adına çok kırgınım, çok üzgünüm. Ey sosyal demokrat başkanım, böyle güzel Balkanlara mal olmuş bir projeyi neden katlettiniz, bu projeyi neden idam ettiniz? Recep Gürkan'a sesleniyorum, kadınlarımızı gördüğünde anamı özledim, anamı hatırlattınız dedin. Soruyorum başkana, bizi neden katlettin, emeğimizi niye aldın, emeğimizi niye çaldın. Sosyal demokratlar, beğenmediğiniz iktidar bugün gittikleri il ve ilçelerde kadınlara dokunuyor, binlerce kooperatif açıyor, binlerce insana iş, istihdam sağlıyor."

Edirne Valisi Ekrem Canalp'i pazarın açılması için ziyaret edeceklerini belirten Aslan, kendilerine destek veren KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Saadet Partisi ve İYİ Parti yöneticilerine teşekkür etti.

Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar götüreceklerini dile getiren Aslan, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, sosyal demokrat bir belediye başkanı göz nuru bir emeği nasıl idam etmiştir, elimizden proje alınmış ve çalınmıştır. Buradan sayın genel başkanıma sesleniyorum. Sayın Kılıçdaroğlu mazlumun yanında, yoksulun yanında. Değerli başkanım sizi ziyaret etmek isteriz. Sosyal demokrat belediyeden, emeğimizi iade et." ifadelerini kullandı.

Kadın üreticilerden Nermin Çetin de köyünde ürettiği ekmek ve doğal ürünleri satarak evinin geçimini sağladığını anlattı.

Kırsalın Köy Pazarı'nın kapalı olması nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Çetin, "Pazarımız dağıldı diye tavuklarımı komşularıma dağıttım, yem alamıyorum. Pazarımızın açılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kırsalın Köy Pazarı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetine ara vermişti.

Üretici Kadınlar Pazarı 10 Haziran'da açılacak

Konuya ilişkin Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle bir süredir hizmet vermeyen Üretici Kadınlar Pazarı ile yeni kurulacak Antika Pazarı, 10 Haziran Perşembe günü açılacak.

Üretici kadınlar ürünlerini bu pazarlarda satabilecek.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Belediye Meclis Üyesi Nuray Yılmaz Geldi, açılış öncesinde pazarın kurulacağı Cumartesi Pazaryeri'nde üretici kadınlarla bir araya geldi.

Tanrıkulu, doğru ve güzel şeylerin hep birlikte yapılacağını belirterek, "Tüm yapılacakları adım adım planladık. Pazaryerimizi güzelleştireceğiz. Çok güzel sürprizlerimiz var." ifadelerini kullanıldı.

'Kadın girişimcilerden' Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 'köy pazarı' tepkisi
'Kadın girişimcilerden' Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 'köy pazarı' tepkisi
'Kadın girişimcilerden' Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 'köy pazarı' tepkisi
'Kadın girişimcilerden' Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 'köy pazarı' tepkisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

'Made in Turkiye' etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı sergilendi
'Made in Turkiye' etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı sergilendi
146 ülke listede! Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek
146 ülke listede! Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek
Yağ bezesi ameliyatı yüzünden 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor
Yağ bezesi ameliyatı yüzünden 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Murat Boz Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Merih Demiral Roland Garros Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Kadın girişimcilerden" Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a "köy pazarı" tepkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:55:56. #1.14#

title