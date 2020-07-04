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Kadın girişimciler Türk Telekom ile dijitalleşiyor

Türk Telekom'un 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projesi hız kesmeden devam ediyor.

Kadın girişimciler Türk Telekom ile dijitalleşiyor
04.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:35

Türk Telekom'un 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projesi hız kesmeden devam ediyor. Salgın döneminde herkese açık hale getirilen projede 2020 başından bu yana yaklaşık 3 bin kişiye ulaşıldı.

Toplumsal sorumluluk yaklaşımıyla merkeze değil herkese hizmet veren Türk Telekom'un TOBB, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirdiği 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projesi, salgın döneminde herkesin kullanımına açık olarak devam ediyor. Proje kapsamında yapılan dijital pazarlama eğitimlerinde, yıl başından itibaren 2 bin 993 kişiye ulaşıldı. Salgının en yoğun yaşandığı nisan ayı içerisinde ise toplam bin 637 kişiye eğitim verildi.

Kadınların ekonomiye katılmasını destekleyen şirket, bu projeyle girişimci potansiyeline sahip 5 bin kadının dijital pazarlama, pazar araştırması, marka-patent, sosyal medya araçları, reklam verme ve ödeme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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