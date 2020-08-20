Kadın girişimciler teknik deneyimlerini Atakum'a taşıyacak
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Kadın girişimciler teknik deneyimlerini Atakum'a taşıyacak

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin öncülüğünde kurulan ve Samsun'un ilk kolektif kadın girişimi olan Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (ATAK) kurucu üyeleri, Türkiye'nin başarılı kooperatif girişimlerine teknik gezi gerçekleştirdi.

Kadın girişimciler teknik deneyimlerini Atakum'a taşıyacak
20.08.2020 12:14 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:26

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin öncülüğünde kurulan ve Samsun'un ilk kolektif kadın girişimi olan Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (ATAK) kurucu üyeleri, Türkiye'nin başarılı kooperatif girişimlerine teknik gezi gerçekleştirdi. Kooperatiflerin işleyişini yerinde inceleyen kadın girişimciler, uygulayacakları kolektif çalışma modeli ile Samsun'da daha fazla kadının emeğini ekonomiye kazandıracak.

Samsun'un ilk kolektif kadın girişimi ATAK, Türkiye'deki başarılı kooperatifler ve kırsal çalışmalar yürüten merkezlere teknik ziyaret gerçekleştirdi. Ankara, Eskişehir, İzmir ve Muğla'da gerçekleştirilen ziyaretlerde kooperatiflerin işleyişi ve sürdürülebilirliğini yerinde deneyimleyen kadın girişimciler, yöresel ürünlerin karşılıklı pazarlanması konusunda fikir alışverişinde bulundu. ATAK üyeleri, edindikleri tecrübeleri Samsun'da uygulamaya geçirecek. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin kuruluşuna öncülük ettiği Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinin İç Anadolu bölgesinden başlattığı teknik gezideki ilk durak Ankara Nallıhan'da iğne oyası takılar imal eden Han İpek Kadın Girişimi Kooperatifi oldu. Eskişehir'de tıbbi aromatik bitkiler, oyuncak, dekorasyon, aksesuar ve giyim alanlarında üretim yapan Her Ev Bir Atölye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde ürünleri inceleyen ATAK üyeleri, girişimin işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Samsun-İzmir dayanışması

Ziyaretlerin ikinci etabı için Ege Bölgesi'ne geçen kadın girişimciler, ATAK Yönetim Kurulu üyesi Av. Gülay Deveci ile birlikte İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği'nde (İzmir Köy-Koop) Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ile bir araya geldi. Samsunlu kadın girişimciler ile kooperatifçilik deneyimlerini paylaşan Başkan Neptün Soyer, ATAK ile iş birliği ve dayanışmada bulunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti. Teknik gezinin son durağında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olan ATAK üyeleri, belediyenin tarımsal çalışmaları ve kooperatiflere destek modellerini inceledi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, Tarım, Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürü Taner Mercan ile ziraat mühendisleri Serkan Yılmaz ve Fazıl Kavukoğlu ile bir araya gelen Atakumlu kadın girişimciler; koleksiyon bahçesi, tıbbi aromatik bitkiler deneme sahaları, yerel tohum merkezi ve meyve-sebze kurutma tesislerini inceledi. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne de inceleme ziyareti gerçekleştiren kadın girişimciler, teknik gezide edindikleri deneyimleri Samsunlu paydaşlarına aktaracak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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