Kadın girişimciler, sınırları aşan proje için çalışmalara başladı

EDİRNE (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Edirne Kadın Girişimciler Kurulu, kırsalda yaşayan kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin yurt dışında tanıtılması için yeni bir proje çalışması başlattı.

Edirne ve köylerinde yaşayan kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerinin, yurt dışında tanıtılması için düğmeye basan TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Keşan, İpsala ve Uzunköprü Kadın Girişimciler Kurulu temsilcileri ile birlikte 'Kadın Girişimcilerin Yol Haritası adlı Projeyi düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı.

El emeği ürünler, Amerika, Hollanda, İsviçre, Toronto'da tanıtılacak

Kırsaldaki kadınların yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlaması ve kendisini geliştirmesi adına bu güne kadar birçok çalışmaya imza atan TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, hayata geçirmeyi düşündükleri yeni bir projenin çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Edirne Kadın Girişimciler tarafından hazırlanan proje kapsamında, kırsaldaki kadınların yaptığı el emeği göz nuru oyalı çemberler, patikler, flörler ve çetikler Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde tanıtılacak.

Yapımı ve kullanımı daha çok köylerde devam eden geleneksel el işi ürünlerden çetik ve yemeniyi dünyaya tanıtmak istediklerini vurgulayan Kurul Başkanı Elmas Aslan, projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

"Edirne olarak proje canavarıyız"

Kadınlar olarak ekonomiyi temsil ettiklerini söyleyen Aslan, salgın sebebiyle 1 buçuk yıl işlerin durma noktasına geldiğini şimdi ise kaldıkları yerden devam etmek istediklerini hatırlattı. Şimdiye kadar yaptıkları projeleri Türkiye Odalar Birliği'nin kurduğu kadın girişimciler olarak her zaman Edirne Ticaret Odası ile birlikte birlik ve beraberlik içinde örnek olduklarını belirten Aslan, "Aynı istikamette devam etmeyi istiyoruz. Serhat Şehri ve sınır kenti olduğumuzdan dolayı 81 ilden önemli bir şehiriz. Sınır ötesi projelerimiz oluyor. Bulgaristan'ın 3 kardeş şehri Yanbolu, Burgaz, Haskova, Yunanistan'da projeler çok güzel puanlar aldı. Kuşlar sürüyle uçar. Edirne olarak proje canavarıyız. Her yaptığımız projeden takdir almışızdır" diye konuştu.

Kadın girişimcilerin yol haritası projesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Aslan, proje için üst kurula bilgi verdiğini ve bu projenin ilk olarak Edirne'den başlayacağını ifade etti. Komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen konukların kentteki lezzetleri tattığı gibi oraya giden birisinin de bu lezzetlerin tadına bakabileceğini aktaran Aslan, bu projenin Türkiye Cumhuriyeti'ni aşmasını istediğini söyledi.

"Bu kadınların el emeğinin sınırları aşmasını istiyoruz"

Birkaç ülkenin dernek başkanları ile görüştüğünü dile getiren Aslan, "Hollanda, İsviçre, Toronto, Amerika. Bu yaptığımız projelerle kırsaldaki kadınlara dokunmak istiyoruz. Çemberi, başörtüsünü, çetiğini, patiğini yurt dışında tanıtmayı hedefliyoruz. Yurt dışında görüştüğümde özellikle Amerika dernek başkanı Maria Hanım Türkiye'nin çetikleri, başörtüleri çok önemli dedi. Bir kadın dışarıya çıktığında mutlaka çok rahat bir yaşantıyı sever, spor ayakkabı giydiğinde mutlaka bir flörü olur. Bizde de yaygındı. Cumhuriyet kurulduktan sonra görüyoruz o dönemin kadınları bugün dizilerde köydeki el emeği florları takıyor. Bu kadınların el emeğinin sınırları aşmasını istiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Projenin çalışmasını başlattıklarını dile getiren Aslan, ilerleyen zamanlarda üst kurul başkanları ve görev alan başkanların Edirne'ye geleceğini ve bu çalışmaları yerinde inceleyeceğini aktardı. El emeği ürünlerin yurt dışına resmi kanallarla gönderilmesini istediklerini belirten Aslan, proje hayata geçtiğinde bir köyden 10 tane başörtü alındığında kadının evinden tutun, dışarda hayvanla uğraşırken, kapının önünde otururken ördüğünü ve nasıl ürettiğini göreceklerini ifade etti. - EDİRNE