Kadın Girişimciler Merkezi'nin yeri belirlendi
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Kadın Girişimciler Merkezi'nin yeri belirlendi

06.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:41
Kadın Girişimciler Merkezi'nin yeri belirlendi

İzmit Belediyesinin çalışmalarını yürüttüğü Kadın Girişimciler Merkezi'nin yeri belli oldu.

İzmit Belediyesinin çalışmalarını yürüttüğü Kadın Girişimciler Merkezi'nin yeri belli oldu.

Girişimci veya girişimci adayı kadınların yenilikçi fikirlerini destekleyerek, kadınların sosyal hayata katılımını ve ekonomik anlamda güçlendirilmesini hedefleyen Kadın Girişimciler Merkezi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda ki tüm donatıları düşünülmüş binada hizmet verecek.

Kadın Girişimciler Merkezi'nin yerinin belli olmasıyla birlikte çalışmalar da hızlandı. Bu merkezle birlikte yenilikçi girişimcilik, iş yönetimi, eğitim, uygulama, destek ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla kadınların sosyal hayata etkin katılımı sağlanacak. Merkezle kadınlara ekipman, mali destek, mentorluk gibi hizmetlerin yanı sıra, çok sayıda atölye ile teknik destek de verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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