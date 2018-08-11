Kadın Girişimciler Kendi İşlerinin Patronu Oldu

– İŞSİZLİK oranının azaltılmasını ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını amaçlayan devlet destekli eğitimler pek çok kişiyi işyeri sahibi yapıyor. "Girişimcilik Eğitimi"de bu KOSGEB ile Maltepe Belediyesi'nin ortak yürüttüğü eğitimlerden bir tanesi. Bu eğitimleri alan 240 kişiden 60'ı kendi işlerinin patronu oldu. Bu kişilerin büyük çoğunluğunu ise kadınlar oluşturdu.

Hazırlanan program kapsamında projelerini sunan ve destek alan vatandaşların bazıları güzellik salonu, bazıları ise kafe açarken, bazıları da ev yemekleri restoranı veya organizasyon firması kurdu. Hepsinin ortak isteği kendi işinin patronu olmaktı. Onlar bu hayallerine kavuşurken, harekete geçmek isteyip de bir türlü cesaretlenemeyen kadınlara da umut vaad eden tavsiyelerde bulundular. Hepsinin dudaklarından dökülen sözcükler neredeyse aynı oldu. "Risk alın, hayallerinizin peşinden koşun".

KÜÇÜK YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI, ŞİMDİ İŞ YERİ SAHİBİ

Şeyma Bağrıaçık 29 yaşında bir iş yeri sahibi. KOSGEB'den almaya hak kazandığı hibe ile Estenira Estetik ve Kişisel Bakım Merkezi'ni kuran Bağrıaçık, çok küçük yaşlarda eczanelerde çalışarak başladı iş hayatına. Düz lise mezunuydu ve bu yüzden kendini hep geliştirdi. 9 senedir de bu mesleği yapıyor. Kurduğu işten elde ettiği gelir ise beklentilerinin üstünde.

KOSGEB'de verilen eğitimlerin önemine değinen Bağrıaçık, şunları söyledi:

"Mesleğinizde çok iyi olabilirsiniz, çok kaliteli kremler kullanıp insanların cildine çok büyük faydalar sağlıyor olabilirsiniz. Ancak bunun bir de parasal kısmını yönetmek önemli. Ne kadar gelir elde ettiniz? Ne kadar gideriniz var? Ne kadar sürede kar elde edebileceksiniz? Bunların hepsini okullarda aldığımız eğitimlerde öğrenemeyebiliyoruz. Girişimcilik kursunda işletme açısından aldığımız eğitimler çok iyi oluyor. KOSGEB gerçekten çok faydalı bizim için. Bence herkes yararlanmalı".

"HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN, SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN"

Girişimcilere 'Sevdiğiniz işi yapın' önerisinde bulunan Bağrıaçık, "Eğitim hayatım hiç bitmedi, hala devam ediyor. Bu yüzden girişimciler 'Ben biliyorum, tamam ben bunu öğrendim' diyerek eğitimlerini bırakmasınlar. Hayallerinin peşinden koşsunlar. Bazı şeyler küçüklükten kalpten geliyor. Ben bu dünyaya bir kez daha gelsem yine aynı mesleği seçerim. İşimi çok severek yapıyorum. 'Sevdiğim işi yapıyorum yaptığım işi seviyorum' da benim sloganım" diye konuştu.

"KADINLAR ÇALIŞMALI, DURMAMALI"

Dükkanını açmadan önce tanıdıklarına parti organizasyonu yapan 30 yaşındaki Kader Aksu ise, şimdi gerçek anlamda bir meslek sahibi oldu. 5 günlük aldığı eğitimle sertifika almaya hak kazandı. Daha önce ara sokakta olan dükkanını daha merkezi bir yere taşıdı. Bu hayaline de KOSGEB'den aldığı hibeyle kavuştu. Armina Süslerin Parti Dünyası adını verdiği dükkanında ise yok yok. Pek çok organizasyona attığı imzalarla da adından sıkça söz ettiriyor. Evden çalışan kadın girişimcilere umut veren tavsiyede bulunan Aksu, "KOSGEB, İSMEK gibi devletin sağladığı imkanlardan faydalanın. Kadınlar çalışmalı, durmamalı" dedi.

"Leylim" adını verdiği iç çamaşırı mağazasını açan Melek Bozkurt her zaman kendi iş yerinin olması hayalini kurdu. Bu hayaline kavuşması da çok sürmedi. Maltepe Belediyesi'ne başvurdu, 1 hafta sonra dönüş yapıldı ve KOSGEB ile ortak yürütülen girişimcilik eğitimini aldı. Eğitim sonunda sertifikasına kavuştu ve kendi iş yerine sahip oldu.

Her şeyin istemekle başladığını belirten Bozkurt, "Kesinlikle 'Devlet nasıl olsa para veriyor, ben hemen bir yer açayım' diye bir şey olmaz. Kişinin işi bilmesi ve belirli bir deneyimi kazanması gerekiyor. Bunlar olursa kişi devlet desteğiyle çok güzel yerlere gelir. Risk alın" ifadelerini kullandı.

MALTEPE BELEDİYESİ VE KOSGEB İŞ BİRLİĞİYLE 32 SAATLİK GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Kişisel gelişim ağırlıklı eğitimlerde KOSGEB süreçleri, devlet desteklerinin neler olduğu, iş planlaması oluşturmayı anlatan atölye çalışmaları yer alıyor. Girişimcilerin uygulamalı girişimcilik eğitimi aldıktan sonra yaşayacağı süreçler hakkında bilgilendirme yapılarak süreç takip ediliyor. Derslerde girişimci kimdir, özellikleri nelerdir, pazarlama politikaları nelerdir sorularına yanıtlar veriliyor. Girişimcilerin 'Swot' analiziyle güçlü, zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri tanımasına yardımcı olunuyor.

Protokol doğrultusunda 32 saat verilen derslere, kendi işini kurmak isteyen 18 yaşından büyük tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabiliyor. Üst yaş olarak bir sınırlama getirilmiyor. Gençler ve AR-GE projesi olanlar öncelikle tercih ediliyor. Eğitim programına katılarak, sertifikalarını alanlara KOSGEB'e başvurduklarında 50 bin TL geri ödemesiz hibe, 100 bin TL teminat mektubu karşılığında sıfır faizli destek veriliyor. Var olan işletmeler ve girişimcilerinde başvuracağı genel destekleri bulunuyor. - İstanbul