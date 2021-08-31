Kadın girişimciler hünerlerini sergiledi
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Kadın girişimciler hünerlerini sergiledi

Kadın girişimciler hünerlerini sergiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde hizmet veren El Emeği Pazarı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi üyesi kadınlar; Bayramyeri Meydanı'nda açtıkları stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde hizmet veren El Emeği Pazarı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi üyesi kadınlar; Bayramyeri Meydanı'nda açtıkları stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından, aile bütçelerine katkı sağlamak ve boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen kadınlara yönelik açılan El Emeği Pazarı ile girişimci kadınlara yönelik çalışmalar yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi'ne üye kadınlar Bayramyeri Meydanı'nda el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Stantlarda kadınlar; el işi örgüleri, çocuk elbiseleri, takı, süs eşyaları, iğne oyası, dantel ve çeşitli çeyizlik ürünlerinin satışını da yaparak aile bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyor. El emeği ürünlerini satarak aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurulan stantlarda satış yapmaktan büyük bir memnuniyet duyan kadınlar kendilerine her zaman destekte bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

Kadınlar memnun

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği imkanlarla yıllardır üretmeye ve satış yapmaya devam ettiklerini kaydeden Hazer Kayırhan, "Elimizden gelen, el işi, iğne oyası, kumaş, ahşap boyama gibi ürünleri yapıp satabiliyoruz" diye konuştu.

Yıldız Zıplak da 2007'den bu yana Mikrokredi Ofisi üyesi olduğunu belirterek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Zıplak, "Sağ olsun, vatandaşlarımızın ilgisinden çok memnunuz. Emek verenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tam destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi olarak sosyal projeleri başarı ile devam ettirdiklerini söyledi. Değirmenci, "Kent Konseyi çatısı altında El Emeği Pazarı ile kadınlarımıza sağladığımız bir imkan var. El Emeği Pazarına kayıt olan gönüllülerimiz kendi yaptıkları çeyizlik, örgü işleri, iğne oyaları, bebek kıyafetleri, takı çeşitleri, örgü oyuncakları açılan stantlarda sergiliyor. Aynı şekilde Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile birlikte hayata geçirdiğimiz mikrokredi ofisimiz var. Burada da imkanlarımız doğrultusunda kadınlarımıza kaynak sağlıyoruz. Bu sergiler ile kadınlarımız el emeklerinin sunumlarını yaparken, vatandaşlarımız da ihtiyaçlarını karşılamış oluyor" dedi. - DENİZLİ

Kadın girişimciler hünerlerini sergiledi
Kadın girişimciler hünerlerini sergiledi
Kadın girişimciler hünerlerini sergiledi
Kadın girişimciler hünerlerini sergiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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