Kadın girişimciler e-ticarette güç kazanıyor

ING Türkiye, Hepsiburada ile kadınların e-ticarette güç kazanmalarını desteklemek amacıyla sürdürülen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği doğrultusunda ING, Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programından faydalanan kadın girişimcilere işlerini büyütmelerine katkıda bulunmak ve işletmelerini geleceğe taşımalarını sağlamak amacıyla finansman desteği ve birçok avantaj sunuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin odağına alan ve Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye, kadın girişimcilerin e-ticarette güç kazanmalarını desteklemek amacıyla, 2017 yılında başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile pazarlamadan teknolojiye, operasyonel süreçlerden reklama pek çok konuda destek sağlayan Hepsiburada ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında ING, Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programından faydalanan şahıs firması kadın girişimcilere, işlerini büyütmelerine katkıda bulunmak ve işletmelerini geleceğe taşımalarını sağlamak amacıyla finansman desteği ve birçok avantaj sunuyor. ING KOBİ Dijital dünyası ile kadın girişimciler ING'nin tamamen dijital, esnek ve farklı avantajlarla dolu ürünlerinden yararlanabiliyor. Bugüne kadar 24 binden fazla girişimci kadını destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında, girişimci kadınlara sunulan faydaların bir devamı olarak, kadınların finansal olarak da desteklenmesini hedefleyen iş birliği ile Hepsiburada'nın işletmelere sunduğu e-ticaret deneyimi ile ING'nin zahmetsiz bankacılık deneyimi buluşuyor.

Kadın girişimciler, KOBİ POS Ekstra'nın avantajlarından 3 ay boyunca koşulsuz yararlanıyor

ING, Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programından faydalanan kadın girişimcilere birçok farklı avantaj sunuyor. Program kapsamında Hepsiburada tarafından sunulan desteklere ek olarak, ING KOBİ Dijital dünyasında da yerini alan kadın girişimciler iş yerlerinden ayrılmadan, şubeye gitmeden, tamamen dijital ve anında hizmet alarak zamandan tasarruf sağlıyor ve işlerini büyütme imkanına kavuşuyor. ING KOBİ Anında Kredi ile kredi ihtiyaçları için ING Mobil'den veya Internet Bankacılığından KOBİ Anında Kredi'ye başvurabiliyor ve 60 aya varan vade seçeneği ile özel oranlı kadın girişimci kredisi avantajından yararlanabiliyor. Kadın girişimcilere yönelik iş birliği kapsamında, şahıs firmaları ayrıca 3 ay boyunca koşulsuz olarak KOBİ POS Ekstra'nın avantajlarından yararlanarak, POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti olmadan aylık 50 bin TL ciroya kadar yüzde 0,79 ertesi gün tek çekim üye iş yeri ücretinden faydalanıyor. 3 ay sonunda POS Ekstra'nın avantajlarından yararlanmaya devam etmek isteyen şahıs firmalarının ING Business Banka Kartları ile 3 bin TL aylık harcama yapmaları yeterli oluyor.

Aynı zamanda vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkanı sağlayan e-Turuncu Hesap'ı ilk kez açan kadın girişimcilere özel hoş geldin faizi avantajı sunuluyor. Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programına dahil olan ING'liler, program kapsamında belirlenen aylık harcama tutarına ulaştıklarında ekstra avantajlar kazanıyor. Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan kadın girişimciler ise Turuncu Ekstra programının ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanıyor.

İhsan Çakır: "Kadın girişimcilerin ticarette güç kazanması için onları desteklemekten mutluyuz"

Toplumsal cinsiyet eşitliğini önceliklendirdiklerini belirten ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, "ING olarak, ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadının güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerimizin odağına alıyoruz. Kadınların ticarette güç kazanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Kadınların ekonomiye katılımını artırmak için kadın girişimcileri destekliyor ve kadın girişimcilere destek veren projelere katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bununla beraber, dijital ve esnek bankacılık anlayışımızla müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. ING KOBİ Dijital ile işletme sahiplerine sadece dijital kanallarımız üzerinden sunduğumuz ürün ve fırsatları barındıran avantajlı bir dünya sağlıyoruz. ING KOBİ Dijital ile işletme sahipleri, işlerinin başından ayrılmadan tüm bankacılık işlemlerini ING Mobil ve Internet Bankacılığı üzerinden yapabiliyor. Hepsiburada ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile girişimci kadınların güçlerine güç katmak için onlara zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmaktan, KOBİ Dijital dünyası ile dijital, esnek ve farklı avantajlarla dolu ürünlerimizle onları desteklemekten ve finansal kaynaklara erişimlerine katkı sağlamaktan mutluyuz" dedi.

Murat Büyümez: "Tüm imkanlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Zorlu pandemi döneminin kadın girişimciler üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve onlara destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye'nin Hepsiburada'sı, ING ile başlattığı iş birliğiyle pandeminin kadınlar üzerindeki finansal etkilerinin en aza indirilmesine de fayda sağlamayı hedefliyor. İş birliği hakkında konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, "Kadınların varlığını yaşamın her alanında destekleyen bir marka olarak, 2017 yılından bu yana Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında birçok destek sağlıyoruz. Pandemi döneminde daha fazla girişimci kadına ulaşmak için hayata geçirdiğimiz birçok yeni iş birliği ve yatırımla, ekonomide kaldıraç görevi üstlenmeyi sürdürdük. ING ile başlattığımız yeni iş birliğimizden memnuniyet duyuyor; bu vesileyle girişimci kadınların yaşadıkları finansal engelleri aşmalarına destek olmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm imkanlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi