Kadın girişimciler doğal ürünlerini satıyor
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Kadın girişimciler doğal ürünlerini satıyor

Kadın girişimciler doğal ürünlerini satıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir süre önce faaliyete başlayan Sınırlı Sayıda İpsala Kadın Girişimciler İşletme Kooperatifinin üyeleri, İpsala pazarında kendi ürettikleri ürünleri satıyor.

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir süre önce faaliyete başlayan Sınırlı Sayıda İpsala Kadın Girişimciler İşletme Kooperatifinin üyeleri, İpsala pazarında kendi ürettikleri ürünleri satıyor.

Edirne Valiliği, İpsala Kaymakamlığı ve İpsala Belediyesi destekleri ile kurulan S.S. İpsala Kadın Girişimciler İşletme Kooperatifinin üyeleri, tarafından el emeği göz nuru ürünler pazarda müşterilerin beğenisine sunuluyor, kadın girişimciler stantlarda doğal ürünlerin satışını yapıyor. Kooperatif Başkanı Şerife Özkaynak, ev hanımlarına istihdam sağlandığını söyledi. Ev hanımlarının gelir sağlamalarından memnun olduklarını belirten Özkaynak, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Güliz Ayçiçek de ürettikleri ürünleri halka sattıklarını gelir elde ettiklerini belirtti. Kooperatif üyesi Şükran Sansar da, tarhana ve kuskus sattığını anlattı. - EDİRNE

Kadın girişimciler doğal ürünlerini satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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