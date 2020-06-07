Kadın girişimciler dijital zirvede iş kadınlarıyla buluşacak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, iş kadınlarını ve kadın girişimcileri düzenleyeceği dijital zirvede buluşturacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, iş kadınlarını ve kadın girişimcileri düzenleyeceği dijital zirvede buluşturacak.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, "Başarırsın Çünkü Kadınsın" mottosuyla dijital platformlarda gerçekleştirilecek "Zirvedeki Kadınlar" adlı programda, başarılarıyla ilham veren iş kadınları yeni normal dönemin ilk günlerinde girişimcilere hitap edecek.

3 ayrı oturumda, 3 hafta sürecek programın ilk oturumu 9 Haziran'da "Dijitalde Kadın - Dijital Dünyada Kadın Liderliğinin Yükselişi" başlığıyla yapılacak. Saat 16.16'da yapılacak ilk panele REEDER kurucusu Sezen Sungur Saral ile TABİT Tarım Teknolojileri kurucusu Tülin Akın konuşmacı olarak katılacak.

"İnovatif ve Sosyal Girişimcilik - Yeni Normalde İnovatif ve Sosyal Girişimcilik Neden Önemlidir?" temalı ikinci oturum ise 16 Haziran'da aynı saatte başlayacak. Bu oturumun konukları Bee'o firmasının kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı ile sosyal girişimci şef Ebru Baybara Demir olacak.

"Yön Veren Kadın - İş Hayatında Kadın Yönetici Olmak" başlığıyla 23 Haziran'da düzenlenecek üçüncü ve son oturuma BRN Yatak kurucusu ve Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ile Erdek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özlem Sarı konuşmacı olarak katılacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, Türkiye ekonomisinin kalkınma hedeflerine ulaşmasında kadın girişimcilerinin büyük rol oynadığını belirtti.

Ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, iş hayatında daha fazla yer almasını istediklerini vurgulayan Saygın, "Zirvedeki Kadınlar" buluşmasının da bu amaca yönelik hayata geçirildiğini duyurdu.

Kaynak: AA