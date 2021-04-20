Kadın girişimciler atölye hocaları ile buluştu
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Kadın girişimciler atölye hocaları ile buluştu

Kadın girişimciler atölye hocaları ile buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Açılışı için gün sayılan İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nin atölye hocaları ve girişimcilerinin bir araya geldiği toplantıda üretim ve pazarlama süreçleri görüşüldü.

Açılışı için gün sayılan İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nin atölye hocaları ve girişimcilerinin bir araya geldiği toplantıda üretim ve pazarlama süreçleri görüşüldü.

İzmit Belediyesi tarafından kısa sürede tamamlanacak çalışmalar sonrasında hayata geçirilecek olan Kadın Girişimciler Merkezi'nin atölye hocaları ve girişimcileri açılış öncesi ilk toplantısını yaptı. 15 atölye hocası ve 45 girişimci kadının katıldığı İzmit Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç detaylı bilgilendirme yaptı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç bilgilendirme toplantısında "Biz bütün imkanlarımızı seferber ettik. Malzeme olarak düşünülebilecek her şeyi temin ettik. Bu süreçte hocalarımız sizlere bir telefon kadar yakın olacak. Buraya gelmeden önce sizler öğrenciydiniz, kursiyerdiniz. Artık birer girişimcisiniz" dedi.

Merkezin gelişime açık olduğunu vurgulayan Gülenç, "Süreç içerisinde sizlerden aldığımız geri dönüşlere bağlı olarak yeni alanlar da açacağız. Pazar arayışı konusunda ise Kadın Girişimciler Derneği ve Kocaeli Sanayi Odası ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca ürünleriniz İzmit Belediyesi tarafından dijital ortamda hayata geçirilen İzmit Çarşısı'nda da yer alacak" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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